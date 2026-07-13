Haluk Levent'ten İlk Açıklama: "Asıl Bombayı Bekleyin"

Haluk Levent, 12 Temmuz 2026 Pazar günü Bursa’da gözaltına alındı. Levent’in Almanya’ya gitmek için havaalanına geldiği ancak hakkında yurt dışına çıkma yasağı bulunduğu gerekçesiyle Bursa’ya döndüğü ileri sürüldü.
Başsavcılığın yazılı açıklamasında, 'Ahbap Derneği adına bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek miktarlı para transferleri yapıldığı' iddiasına ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
Deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığı ve amacı dışında kullanıldığı iddia edilirken Haluk Levent’in çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı belirtildi.
Levent tarafından kullanılan hesaplara Ahbap Derneğinden yaklaşık 120 milyon lira para akışının tespit edildiği, yine şüpheli Levent tarafından kullanılan ve dernek kurucularından şüpheli Alper Çelik'in hesaplarından 2020-2026 yıllarında 990 milyon lira yasal bahis oynandığı ve yaklaşık 390 milyon lira kaybedildiği ifade edildi.
Şahsi banka hesabı kullanamayan, ticari işlerde kullandığı çekler karşılıksız çıkan şüpheli Haluk Levent'in bu hacimde bahis oynamış olmasının şüpheleri artırdığı kaydedilen açıklamada, derinleştirilen soruşturma kapsamında 'yurt dışı yasağı' tedbiri uygulanan şüphelinin yurt dışına kaçma hazırlıkları yapması üzerine operasyon ve yakalama sürecinin başlatıldığı vurgulandı.
Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
'Dernek hesaplarının kambiyo senetleri ve şahsi hesaplara aktarılarak boşaltıldığına dair ciddi emareler bulunduğu, derneğe ait gayrimenkullerin şüpheli şahıslar adına tescil edildiği, 6 Şubat 2023 tarihli deprem felaketinin yarattığı menfi ve acı dolu duygular altında bulunan, yardımda bulunmak isteyen hassas vatandaşlarımızın bağışlarının şüphelilerce şahsi hesaplara aktarıldığı, bahis oynandığı, üçüncü kişilere aktarıldığı tespit edilmiş olup şüpheliler gözaltına alınmıştır.'
Soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı.
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