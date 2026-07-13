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Haluk Levent'ten İlk Açıklama: "Asıl Bombayı Bekleyin"

Haluk Levent'ten İlk Açıklama: "Asıl Bombayı Bekleyin"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
13.07.2026 - 14:58
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Ahbap Derneği'ne dair soruşturmada gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama geldi. Haluk Levent, 'Asıl bombayı bekleyin' ifadelerini kullandı.

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Haluk Levent'ten ilk açıklama: "Asıl bombayı bekleyin."

Haluk Levent'ten ilk açıklama: "Asıl bombayı bekleyin."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneğine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent hakkında, 'Dernekler Kanunu'na muhalefet', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'örgüt üyeliği' suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama geldi.

'Asıl bombayı bekleyin' diyen Haluk Levent, şunları dedi:

'Sevgili dostlarım,

Gözaltına alınmadan önceki akşam İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj attım. 15 gündür de her gün mesaj atmaya devam ediyorum. Dedim ki: 'Sayın Bakanım, benim özel hayatımı Ahbap ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Gelin, çok acil gelin; deprem sürecinden bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın. Kişisel borç-alacak ilişkilerimi Ahbap ile ilişkilendirmeyin.'

Biliyorum, bu bombardıman altında gerçeği açığa çıkarmak güç ve zaman alacak ama netice olarak haklılığımız tescillenecek.

Sevgili dostlarım,

Asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içerisinde kalacaksınız.

Tekrar belirteyim: Kişisel borç-alacak ilişkilerimde Ahbap tamamen konu dışıdır. Ancak ısrarla bununla ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Zaman her şeyi gösterecek.'

Haluk Levent olayı nedir?

Haluk Levent olayı nedir?

Haluk Levent, 12 Temmuz 2026 Pazar günü Bursa’da gözaltına alındı. Levent’in Almanya’ya gitmek için havaalanına geldiği ancak hakkında yurt dışına çıkma yasağı bulunduğu gerekçesiyle Bursa’ya döndüğü ileri sürüldü. 

Başsavcılığın yazılı açıklamasında, 'Ahbap Derneği adına bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek miktarlı para transferleri yapıldığı' iddiasına ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığı ve amacı dışında kullanıldığı iddia edilirken Haluk Levent’in çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı belirtildi. 

Levent tarafından kullanılan hesaplara Ahbap Derneğinden yaklaşık 120 milyon lira para akışının tespit edildiği, yine şüpheli Levent tarafından kullanılan ve dernek kurucularından şüpheli Alper Çelik'in hesaplarından 2020-2026 yıllarında 990 milyon lira yasal bahis oynandığı ve yaklaşık 390 milyon lira kaybedildiği ifade edildi. 

Şahsi banka hesabı kullanamayan, ticari işlerde kullandığı çekler karşılıksız çıkan şüpheli Haluk Levent'in bu hacimde bahis oynamış olmasının şüpheleri artırdığı kaydedilen açıklamada, derinleştirilen soruşturma kapsamında 'yurt dışı yasağı' tedbiri uygulanan şüphelinin yurt dışına kaçma hazırlıkları yapması üzerine operasyon ve yakalama sürecinin başlatıldığı vurgulandı.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

'Dernek hesaplarının kambiyo senetleri ve şahsi hesaplara aktarılarak boşaltıldığına dair ciddi emareler bulunduğu, derneğe ait gayrimenkullerin şüpheli şahıslar adına tescil edildiği, 6 Şubat 2023 tarihli deprem felaketinin yarattığı menfi ve acı dolu duygular altında bulunan, yardımda bulunmak isteyen hassas vatandaşlarımızın bağışlarının şüphelilerce şahsi hesaplara aktarıldığı, bahis oynandığı, üçüncü kişilere aktarıldığı tespit edilmiş olup şüpheliler gözaltına alınmıştır.'

Soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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