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Gözaltına Alınan Haluk Levent'in Üzerinden 4 Cep Telefonu Çıktı: Haluk Levent Şifrelerini Vermedi!

Gözaltına Alınan Haluk Levent'in Üzerinden 4 Cep Telefonu Çıktı: Haluk Levent Şifrelerini Vermedi!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.07.2026 - 13:50
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü isim Haluk Levent'in üzerinden tam dört adet cep telefonu çıktığı öğrenildi. Emniyet güçlerinin delil karartma ihtimaline karşı el koyduğu cihazların şifrelerini vermeyen Levent'in bu tutumu, yasal süreçte dikkatleri üzerine çekti.

Kaynak: Mustafa Kadir Mercan / X

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İstanbul'da devam eden AHBAP odaklı yasal incelemeler tüm hızıyla sürerken, sürece dair oldukça çarpıcı bir detay gün yüzüne çıktı.

İstanbul'da devam eden AHBAP odaklı yasal incelemeler tüm hızıyla sürerken, sürece dair oldukça çarpıcı bir detay gün yüzüne çıktı.

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre; savcılık talimatıyla emniyet güçleri tarafından gözaltında tutulan Haluk Levent'in emniyetteki ilk işlemleri sırasında yapılan detaylı üst aramasında polis ekipleri tam dört farklı cep telefonu tespit etti. Soruşturmayı yürüten ekipler, olası dijital delillerin toplanabilmesi ve incelenebilmesi amacıyla bu cihazların tamamına anında el koyarak güvenli bir şekilde muhafaza altına aldı. 

Olayın en dikkat çekici yanı ise şüphelinin sorgu sürecindeki tavrı oldu. Elde edilen son bilgilere göre Levent, el konulan bu kişisel cihazların ekran kilit şifrelerini güvenlik güçlerine söylemeyi reddetti. Şifrelerin emniyet birimleriyle paylaşılmaması üzerine siber suçlar uzmanlarının devreye girmesi ve cihazlardaki kapalı verilere ulaşmak için özel dijital kırma teknikleri kullanması bekleniyor. 

Cihazların içerisinde yer alabilecek yazışmaların, arama kayıtlarının ve belgelerin davanın gidişatını büyük ölçüde etkileyebileceği öngörülürken, polis ekiplerinin telefonlar üzerindeki hassas inceleme çalışmaları sürüyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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