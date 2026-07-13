Gözaltına Alınan Haluk Levent'in Üzerinden 4 Cep Telefonu Çıktı: Haluk Levent Şifrelerini Vermedi!

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre; savcılık talimatıyla emniyet güçleri tarafından gözaltında tutulan Haluk Levent'in emniyetteki ilk işlemleri sırasında yapılan detaylı üst aramasında polis ekipleri tam dört farklı cep telefonu tespit etti. Soruşturmayı yürüten ekipler, olası dijital delillerin toplanabilmesi ve incelenebilmesi amacıyla bu cihazların tamamına anında el koyarak güvenli bir şekilde muhafaza altına aldı.

Olayın en dikkat çekici yanı ise şüphelinin sorgu sürecindeki tavrı oldu. Elde edilen son bilgilere göre Levent, el konulan bu kişisel cihazların ekran kilit şifrelerini güvenlik güçlerine söylemeyi reddetti. Şifrelerin emniyet birimleriyle paylaşılmaması üzerine siber suçlar uzmanlarının devreye girmesi ve cihazlardaki kapalı verilere ulaşmak için özel dijital kırma teknikleri kullanması bekleniyor.

Cihazların içerisinde yer alabilecek yazışmaların, arama kayıtlarının ve belgelerin davanın gidişatını büyük ölçüde etkileyebileceği öngörülürken, polis ekiplerinin telefonlar üzerindeki hassas inceleme çalışmaları sürüyor.