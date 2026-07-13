Gözaltına Alınan Haluk Levent'in Üzerinden 4 Cep Telefonu Çıktı: Haluk Levent Şifrelerini Vermedi!
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü isim Haluk Levent'in üzerinden tam dört adet cep telefonu çıktığı öğrenildi. Emniyet güçlerinin delil karartma ihtimaline karşı el koyduğu cihazların şifrelerini vermeyen Levent'in bu tutumu, yasal süreçte dikkatleri üzerine çekti.
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İstanbul'da devam eden AHBAP odaklı yasal incelemeler tüm hızıyla sürerken, sürece dair oldukça çarpıcı bir detay gün yüzüne çıktı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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