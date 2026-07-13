Haluk Levent’in Gözaltına Alındığı AHBAP Soruşturmasını Hüseyin Başaran'ın Şikayeti Başlatmış

2018 yılında İran'da meydana gelen trajik jet kazasında kızı Mina Başaran'ı ve onun yedi arkadaşını kaybeden ünlü iş insanı Hüseyin Başaran, dolandırıldığı gerekçesiyle Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kapısını çaldı. Başaran'ın emniyete ve savcılığa sunduğu iddialara göre Haluk Levent, kimsesiz üniversite öğrencisi kızlara yurt inşa etme vaadiyle acılı babaya yaklaştı. Kızının anısını yaşatmak ve yardıma muhtaç gençlere destek olmak isteyen Başaran, elinde bulunan gayrimenkulleri bu iyilik projesi için derneğe devretmeyi kabul etti.

Yapılan incelemelerde, yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki tam 22 farklı taşınmazın dernek adına alındığı, fakat bu mülklerin hiçbir zaman söz verilen yurt projeleri için kullanılmadığı anlaşıldı. Üstelik devredilen bu devasa servetin ödemesinin de iş insanına yapılmadığı tespit edildi.