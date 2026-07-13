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Haluk Levent’in Gözaltına Alındığı AHBAP Soruşturmasını Hüseyin Başaran'ın Şikayeti Başlatmış

Haluk Levent’in Gözaltına Alındığı AHBAP Soruşturmasını Hüseyin Başaran'ın Şikayeti Başlatmış

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.07.2026 - 10:19
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AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, deprem yardımlarını amacı dışında kullandığı ve kara para akladığı iddiasıyla Bursa'da gözaltına alındı. Soruşturmanın fitilini ise kızını trajik bir uçak kazasında kaybeden iş insanı Hüseyin Başaran'ın, yurt yapma bahanesiyle kendisinden 60 milyon dolarlık gayrimenkul alındığı yönündeki şikayeti ateşledi.

Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gu...
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Türkiye'nin yakından tanıdığı AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma sonucunda Bursa'da emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Türkiye'nin yakından tanıdığı AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma sonucunda Bursa'da emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Ünlü şarkıcıya yöneltilen suçlamalar arasında dernekler kanununa muhalefet, suç gelirlerini aklama ve örgüt üyeliği gibi son derece ağır iddialar bulunuyor. İncelemelere göre, kamuoyundan toplanan deprem bağışlarının yurt dışına transfer edildiği ve asıl amacından saptırılarak farklı işlerde kullanıldığı öne sürülüyor. Üstelik bu para trafiğinin gizlenmesi için, asistanı Yeliz Kaya'nın da aralarında bulunduğu pek çok şüphelinin banka hesaplarının kullanıldığı iddia ediliyor.

Olayın ardındaki asıl çarpıcı detay ise bu büyük soruşturmayı başlatan şikayetin sahibinden geldi.

Olayın ardındaki asıl çarpıcı detay ise bu büyük soruşturmayı başlatan şikayetin sahibinden geldi.

2018 yılında İran'da meydana gelen trajik jet kazasında kızı Mina Başaran'ı ve onun yedi arkadaşını kaybeden ünlü iş insanı Hüseyin Başaran, dolandırıldığı gerekçesiyle Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kapısını çaldı. Başaran'ın emniyete ve savcılığa sunduğu iddialara göre Haluk Levent, kimsesiz üniversite öğrencisi kızlara yurt inşa etme vaadiyle acılı babaya yaklaştı. Kızının anısını yaşatmak ve yardıma muhtaç gençlere destek olmak isteyen Başaran, elinde bulunan gayrimenkulleri bu iyilik projesi için derneğe devretmeyi kabul etti.

Yapılan incelemelerde, yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki tam 22 farklı taşınmazın dernek adına alındığı, fakat bu mülklerin hiçbir zaman söz verilen yurt projeleri için kullanılmadığı anlaşıldı. Üstelik devredilen bu devasa servetin ödemesinin de iş insanına yapılmadığı tespit edildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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