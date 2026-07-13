Haluk Levent’in Gözaltına Alındığı AHBAP Soruşturmasını Hüseyin Başaran'ın Şikayeti Başlatmış
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Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gu...
AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, deprem yardımlarını amacı dışında kullandığı ve kara para akladığı iddiasıyla Bursa'da gözaltına alındı. Soruşturmanın fitilini ise kızını trajik bir uçak kazasında kaybeden iş insanı Hüseyin Başaran'ın, yurt yapma bahanesiyle kendisinden 60 milyon dolarlık gayrimenkul alındığı yönündeki şikayeti ateşledi.
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Türkiye'nin yakından tanıdığı AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma sonucunda Bursa'da emniyet güçlerince gözaltına alındı.
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Olayın ardındaki asıl çarpıcı detay ise bu büyük soruşturmayı başlatan şikayetin sahibinden geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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