Haluk Levent’in Gözaltına Alındığı AHBAP Soruşturmasında Adı Geçen Tüm İsimler Belli Oldu
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Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Aralarında ünlü sanatçı Haluk Levent'in de bulunduğu şüphelilerin hukuki durumları netleşirken; firari, tutuklu ve gözaltındaki isimlerin tam listesi netleşti.
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Kamuoyunun yakından takip ettiği Ahbap Derneği merkezli adli soruşturmada tüm isimler netleşti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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