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Haluk Levent’in Gözaltına Alındığı AHBAP Soruşturmasında Adı Geçen Tüm İsimler Belli Oldu

Haluk Levent’in Gözaltına Alındığı AHBAP Soruşturmasında Adı Geçen Tüm İsimler Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.07.2026 - 07:38
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Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Aralarında ünlü sanatçı Haluk Levent'in de bulunduğu şüphelilerin hukuki durumları netleşirken; firari, tutuklu ve gözaltındaki isimlerin tam listesi netleşti. 

Kaynak: Mustafa Kadir Mercan / X

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Kamuoyunun yakından takip ettiği Ahbap Derneği merkezli adli soruşturmada tüm isimler netleşti.

Kamuoyunun yakından takip ettiği Ahbap Derneği merkezli adli soruşturmada tüm isimler netleşti.

Ünlü sanatçı Haluk Levent'in kolluk kuvvetlerince gözaltına alınmasıyla gündeme oturan operasyonun ardından, dosyada adı geçen diğer tüm şüphelilerin akıbeti de resmiyet kazandı. Elde edilen son bilgilere göre, soruşturma kapsamında mercek altına alınan yirmi altı kişinin mevcut hukuki durumu tek tek raporlandı. 

Haluk Levent’in asistanı olarak bilinen Yeliz Kaya'nın tutuklu olduğu öğrenildi. Öte yandan soruşturma listesinde yer alan ve gözaltı kararı verilen avukat Ece Güner'in şu an için il dışında olduğu tespit edilirken, Güner sosyal medya hesabından “Haluk Levent’in avukatlığını yapmadım” açıklaması yaptı. 

Bu kapsamda Alper Çelik, Müge Sözen Küçük, Ali Barış Kaya ve Banu Eren emniyet kayıtlarına firari olarak geçerken, Buse Vurucu'nun ise yurt dışında olduğu saptandı. 

İşte operasyonda adı geçen tüm isimler: 

• Haluk Levent – Gözaltında

• Zafer Yay – Gözaltında

• Emrah Gödenler – Gözaltında

• Şehmus Baştuğ – Gözaltında

• Halil Bostancı – Gözaltında

• Mehmet Ulu – Gözaltında

• Sevda Kurt – Gözaltında

• Yasin Meydaneri – Gözaltında

• Recep Sancak – Gözaltında

• Abdülcevat Özkan – Gözaltında

• Kemal Ötünç – Gözaltında

• Nurdan Eriş – Gözaltında

Gülşen Öztürk – Gözaltında

• Erhan Dökmeci – Gözaltında

• Merve Yılman – Gözaltında

• Yusuf Can Ertit – Gözaltında

• Tuğba Serbest Bıçak – Gözaltında

• İlker Çetin – Gözaltında

• Esin Önder Çağlayan – Gözaltında

• Yeliz Kaya – Tutuklu

• Ece Güner – İl dışında

• Alper Çelik – Firari

• Müge Sözen Küçük – Firari

• Ali Barış Kaya – Firari

• Banu Eren – Firari

• Buse Vurucu – Yurt dışında

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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