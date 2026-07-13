Haluk Levent’in Gözaltına Alındığı AHBAP Soruşturmasında Adı Geçen Tüm İsimler Belli Oldu

Ünlü sanatçı Haluk Levent'in kolluk kuvvetlerince gözaltına alınmasıyla gündeme oturan operasyonun ardından, dosyada adı geçen diğer tüm şüphelilerin akıbeti de resmiyet kazandı. Elde edilen son bilgilere göre, soruşturma kapsamında mercek altına alınan yirmi altı kişinin mevcut hukuki durumu tek tek raporlandı.

Haluk Levent’in asistanı olarak bilinen Yeliz Kaya'nın tutuklu olduğu öğrenildi. Öte yandan soruşturma listesinde yer alan ve gözaltı kararı verilen avukat Ece Güner'in şu an için il dışında olduğu tespit edilirken, Güner sosyal medya hesabından “Haluk Levent’in avukatlığını yapmadım” açıklaması yaptı.

Bu kapsamda Alper Çelik, Müge Sözen Küçük, Ali Barış Kaya ve Banu Eren emniyet kayıtlarına firari olarak geçerken, Buse Vurucu'nun ise yurt dışında olduğu saptandı.

İşte operasyonda adı geçen tüm isimler:

• Haluk Levent – Gözaltında

• Zafer Yay – Gözaltında

• Emrah Gödenler – Gözaltında

• Şehmus Baştuğ – Gözaltında

• Halil Bostancı – Gözaltında

• Mehmet Ulu – Gözaltında

• Sevda Kurt – Gözaltında

• Yasin Meydaneri – Gözaltında

• Recep Sancak – Gözaltında

• Abdülcevat Özkan – Gözaltında

• Kemal Ötünç – Gözaltında

• Nurdan Eriş – Gözaltında

• Gülşen Öztürk – Gözaltında

• Erhan Dökmeci – Gözaltında

• Merve Yılman – Gözaltında

• Yusuf Can Ertit – Gözaltında

• Tuğba Serbest Bıçak – Gözaltında

• İlker Çetin – Gözaltında

• Esin Önder Çağlayan – Gözaltında

• Yeliz Kaya – Tutuklu

• Ece Güner – İl dışında

• Alper Çelik – Firari

• Müge Sözen Küçük – Firari

• Ali Barış Kaya – Firari

• Banu Eren – Firari

• Buse Vurucu – Yurt dışında