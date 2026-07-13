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Haluk Levent'in Gözaltına Alındığı AHBAP Soruşturmasında Avukat Ece Güner İçin Gözaltı Kararı Verildi

Haluk Levent'in Gözaltına Alındığı AHBAP Soruşturmasında Avukat Ece Güner İçin Gözaltı Kararı Verildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.07.2026 - 07:17
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Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında avukat Ece Güner hakkında gözaltı kararı verildi. Güner, sosyal medyadaki açıklamasında derneğin ve Haluk Levent'in hiçbir zaman avukatı olmadığını ifade etti. Bu arada Ahbap soruşturmasında 18 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşandı.

Bu kapsamda avukat Ece Güner hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi. Gözaltı haberlerinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Güner, Ahbap Derneği'nin ve Haluk Levent'in hiçbir zaman avukatı olmadığını ve herhangi bir vekalet ücreti almadığını ifade etti.

Deprem döneminde derneğe bağışta bulunduğunu kaydeden Güner, Haluk Levent'in kendisinden kişisel borç talep ettiğini öne sürdü. Güner, yaklaşık bir yıl süren sürecin ardından geri alabildiğini belirtti.

Av. Güner, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“KAMUOYUNA AÇIKLAMA:

1-Ahbap Derneğinin veya Haluk Levent’in hiçbir zaman avukatı olmadım; asla da vekâlet ücreti vb. Almadım. 

2- Yıllardır on binlerce vatandaş gibi Ahbap’a onlarca bağış yaptım. İnsanlar ameliyat ettirdim, depremde en büyük bağışlardan birini yaptım! Bu kayıtlarda var, hatta o dönem açıklandı bile. 

Hep (Allah’a şükür) hayırsever bir insan oldum. Bunu etrafımdaki herkes bilir. 

3-Onun dışında depreme yüklü bağış yapmamdan sonra: 

Haluk Levent; herhalde büyük bağışlar yaptığımı görünce; bana yanaşarak, geçici olarak bir kişisel borç istedi. Çok zor durumda olduğunu söyledi. Hayati bir mesele olduğunu ve 1 ay içinde geri ödeyeciğini söyledi. 

“Türkiye’nin en güvenilir insanıyım, insanlar bana milyonlarını emanet ediyor; hemen geri öderim” dedi. 

Güvendim. 

Sonra maalesef yaklaşık 1 yıl uğraştıktan sonra verdiğim borcu zar zor geri alabildim. 

[Bağış ayrı borç ayrı; elbette sadece verdiğim borcu geri aldım. Bağışlarım Ahbap’a yapılmıştı ve geri almadım elbette]. 

Beni tanıyan herkes şahittir; belki aşırı yardım sever bir insanım. Pek çok derneğe ve insana yardım ederim.. 

Haluk Levent suçlu mu suçsuz mu bilmiyorum: Ama şunu biliyorum ben verdiğim borcu geri almak için çok mücadele verdim ve o olaydan sonra bir daha asla ne Haluk Levent’e ne Ahbap’a bağış yapmadım.

1 yıl boyunca; verdiğim borcu geri almak için uğraşırken hem ben hem ailem son derece üzüldük. 

Saygılarımla”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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