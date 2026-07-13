Haluk Levent'in Gözaltına Alındığı AHBAP Soruşturmasında Avukat Ece Güner İçin Gözaltı Kararı Verildi
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Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında avukat Ece Güner hakkında gözaltı kararı verildi. Güner, sosyal medyadaki açıklamasında derneğin ve Haluk Levent'in hiçbir zaman avukatı olmadığını ifade etti. Bu arada Ahbap soruşturmasında 18 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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