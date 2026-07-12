Ahbap Derneği Başkanı Sanatçı Haluk Levent, Bursa'da Gözaltına Alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği’ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Haluk Levent emniyet birimleri tarafından Bursa'da gözaltın alındı.
Kaynak: Burak Doğan / X
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği’nin Kahramanmaraş depreminde topladığı yardımlarla ilgili soruşturma başlattı.
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Gözaltı kararının gerekçesi belli oldu.
Bursa'da gözaltına alındı.
Haluk Levent'le ilgili bahis iddiası...
Başsavcılıktan da konuya dair resmi açıklama geldi:
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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