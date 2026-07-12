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Ahbap Derneği Başkanı Sanatçı Haluk Levent, Bursa'da Gözaltına Alındı

Ahbap Derneği Başkanı Sanatçı Haluk Levent, Bursa'da Gözaltına Alındı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.07.2026 - 15:43 Son Güncelleme: 12.07.2026 - 15:50
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği’ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Haluk Levent emniyet birimleri tarafından Bursa'da gözaltın alındı. 

Kaynak: Burak Doğan / X

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği’nin Kahramanmaraş depreminde topladığı yardımlarla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği’nin Kahramanmaraş depreminde topladığı yardımlarla ilgili soruşturma başlattı.

Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında derneğin başkanı, şarkıcı Haluk Levent hakkında gözaltı kararı verildi. 

Haluk Levent, geçtiğimiz günlerde derneğin topladığı paralar ve yapılan denetimlerle ilgili uzun bir basın toplantısı düzenlemişti.

Gözaltı kararının gerekçesi belli oldu.

Gözaltı kararının gerekçesi belli oldu.

Burak Doğan'ın aktardığına göre, Haluk Levent'le ilgili üç suçlama bulunuyor:

Dernekler kanununa muhalefet 

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama 

Örgüt üyeliği

Bursa'da gözaltına alındı.

Bursa'da gözaltına alındı.

Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre Haluk Levent, Bursa'da gözaltına alındı. Mercan, X'teki paylaşımında 'Haluk Levent, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa’da gözaltına alındı. İşlemleri için emniyete götürülüyor.' dedi.

Mercan bir başka paylaşımında da şu ifadelere yer verdi:

'Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’in yurtdışına çıkmak üzere havalimanına gittiği, Almanya yönünde bilet aldığı, ancak yurt dışı yasağını öğrenince evine döndüğü, telefonlarını kapatarak İzmir yönünde yola çıktığı ve az önce Bursa ilinde gözaltına alındığı öğrenildi.'

Haluk Levent'in işlemlerine devam edilmesi için İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

Haluk Levent'le ilgili bahis iddiası...

Haluk Levent'le ilgili bahis iddiası...

Burak Doğan'ın aktardığına göre Haluk Levent'in AHBAP Derneği paralarıyla bahis oynadığı bilgisine de yer verildi. 

Burak Doğan paylaşımında, 'Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon TL bahis oynadığı, 390 milyon TL para kaybettiği, Ahbap hesabından asistanı Yeliz Kaya hesabına 120 milyon TL para aktarıldığı tespit edildi' ifadelerine yer verdi.

Başsavcılıktan da konuya dair resmi açıklama geldi:

Başsavcılıktan da konuya dair resmi açıklama geldi:

'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız nezdinde yürütülmekte olan ve konusunu “Ahbap Derneği adına bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek miktarlı para transferleri yapıldığına” dair iddianın oluşturduğu 2025/53115 sayılı soruşturmaya dair yapılan soruşturma işlemleri, deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığına ve amacı dışında kullanıldığına dair iddiaların artması üzerine derinleştirilmiştir. 

Derinleştirilen soruşturma işlemleri çerçevesinde; Derneğin kurucu olan Haluk Levent’in, çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz Kaya adına olduğu, şüpheli Yeliz Kayanın şahsi hesabı olan ve şüpheli Haluk Levent tarafından kullanılan hesaplara, Ahbap Derneğinden yaklaşık 120 Milyon TL para akışı tespit edildiği, yine şüpheli Haluk Levent tarafından kullanılan ve dernek kurucularından olan şüpheli Alper Çelik hesaplarından 2020-2026 yılları arasında 990 Milyon TL yasal bahis oynandığı ve yaklaşık 390 Milyon TL para kaybedildiği, şahsi banka hesabı kullanamayan, ticari işlerde kullandığı çekler karşılıksız çıkan şüpheli Haluk Levent’in bu hacimde bahis oynamış olmasının şüpheleri artırdığı, derinleştirilen soruşturma işlemleri kapsamında yurt dışı yasağı tedbiri uygulanan şüphelinin yurt dışına kaçma hazırlıkları yapması üzerine operasyon ve yakalama sürecinin başlatıldığı, 

Bunun yanında farklı bir soruşturma kapsamında da dernek ismi ve bağış vaadi kullanılarak şüpheli tarafından mağdurlardan gayrimenkul alındığı ancak Yeliz Kayanın şahsına aktarılan gayrimenkullerin daha sonra farklı şüpheliler adına tescil edildiği, bu kapsamda yaklaşık 60 Milyon USD mağduriyet yaratıldığı, Dernek hesaplarının kambiyo senetleri ve şahsi hesaplara aktarılarak boşaltıldığına dair ciddi emareler bulunduğu, derneğe ait gayrimenkullerin, şüphelilerin şahısları adına tescil edildiği, 6 Şubat 2023 tarihli deprem felaketinin yarattığı menfi ve acı dolu duygular altında bulunan, yardımda bulunmak isteyen hassas vatandaşlarımızın bağışlarının, şüphelilerce şahsi hesaplara aktarıldığı, bahis oynandığı, üçüncü kişilere aktarıldığı tespit edilmiş olup şüpheliler gözaltına alınmıştır.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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