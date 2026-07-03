Sürpriz Kararı Kendisi Açıkladı: Haluk Levent AHBAP'ı Bırakıyor!
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Haluk Levent, hakkında açılan karşılıksız çek davasında rekor para cezasına çarptırılmasının ardından kurucusu olduğu AHBAP'tan ayrılacağını açıkladı. Yaşadığı sağlık sorunlarına ve yoğun strese dikkat çeken ünlü sanatçı, bu yılki mali denetimlerin tamamlanmasıyla birlikte dernek başkanlığına veda edeceğini duyurdu.
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Kurucusu olduğu AHBAP derneği aracılığıyla imza attığı yardımlarla tanınan ünlü sanatçı Haluk Levent, aleyhine sonuçlanan bir dava ve hemen ardından aldığı ayrılık kararıyla gündeme geldi.
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İşte Haluk Levent'in açıklaması:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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