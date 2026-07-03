Sürpriz Kararı Kendisi Açıkladı: Haluk Levent AHBAP'ı Bırakıyor!

İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi, iki farklı karşılıksız çek düzenlendiği iddiasıyla yargılanan Haluk Levent hakkındaki hükmünü açıkladı. Mahkeme, ünlü sanatçıyı toplamda 70 milyon lira adli para cezasına çarptırırken, aynı zamanda kendisine çek düzenleme ve yeni bir çek hesabı açma yasağı getirdi. Yaşanan bu hukuki gelişmenin hemen sonrasında kamuoyuna seslenen Levent, dernekteki genel başkanlık görevinden ayrılacağını bildirdi.

Son dönemde yoğun stres altında olduğunu ve sağlık sorunlarıyla boğuştuğunu belirten Haluk Levent, yakın zamanda bir mide kanaması geçirdiğini ifade etti. Yaşadığı zorlu süreçte müzik kariyerini ve profesyonel yaşamını fazlasıyla ihmal ettiğini vurgulayan sanatçı, bundan sonraki rotasını uluslararası platformlara çevirmek istediğini kaydetti. Halen Birleşmiş Milletler nezdinde Suriye ve Lübnan İyi Niyet Elçisi olarak görev yaptığını hatırlatan Levent, en büyük hayalinin kendi projelerini küresel ölçekte hayata geçirmek olduğunu dile getirdi.

AHBAP Genel Başkanlığı görevini bırakma kararı aldığını net bir şekilde duyuran sanatçı, derneğin yönetimini devralacak yeni ekibin de son derece başarılı işlere imza atacağına olan inancını vurguladı. Levent, ayrılık takvimiyle ilgili olarak ise mevcut projelerin tamamlanmasını ve bu yıl yapılacak mali denetimlerin sona ermesini bekleyeceğini, tüm bu süreçlerin ardından görevine alnının akıyla veda edeceğini sözlerine ekledi.