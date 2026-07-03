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Sürpriz Kararı Kendisi Açıkladı: Haluk Levent AHBAP'ı Bırakıyor!

Sürpriz Kararı Kendisi Açıkladı: Haluk Levent AHBAP'ı Bırakıyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.07.2026 - 07:22
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Haluk Levent, hakkında açılan karşılıksız çek davasında rekor para cezasına çarptırılmasının ardından kurucusu olduğu AHBAP'tan ayrılacağını açıkladı. Yaşadığı sağlık sorunlarına ve yoğun strese dikkat çeken ünlü sanatçı, bu yılki mali denetimlerin tamamlanmasıyla birlikte dernek başkanlığına veda edeceğini duyurdu.

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Kurucusu olduğu AHBAP derneği aracılığıyla imza attığı yardımlarla tanınan ünlü sanatçı Haluk Levent, aleyhine sonuçlanan bir dava ve hemen ardından aldığı ayrılık kararıyla gündeme geldi.

Kurucusu olduğu AHBAP derneği aracılığıyla imza attığı yardımlarla tanınan ünlü sanatçı Haluk Levent, aleyhine sonuçlanan bir dava ve hemen ardından aldığı ayrılık kararıyla gündeme geldi.

İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi, iki farklı karşılıksız çek düzenlendiği iddiasıyla yargılanan Haluk Levent hakkındaki hükmünü açıkladı. Mahkeme, ünlü sanatçıyı toplamda 70 milyon lira adli para cezasına çarptırırken, aynı zamanda kendisine çek düzenleme ve yeni bir çek hesabı açma yasağı getirdi. Yaşanan bu hukuki gelişmenin hemen sonrasında kamuoyuna seslenen Levent, dernekteki genel başkanlık görevinden ayrılacağını bildirdi.

Son dönemde yoğun stres altında olduğunu ve sağlık sorunlarıyla boğuştuğunu belirten Haluk Levent, yakın zamanda bir mide kanaması geçirdiğini ifade etti. Yaşadığı zorlu süreçte müzik kariyerini ve profesyonel yaşamını fazlasıyla ihmal ettiğini vurgulayan sanatçı, bundan sonraki rotasını uluslararası platformlara çevirmek istediğini kaydetti. Halen Birleşmiş Milletler nezdinde Suriye ve Lübnan İyi Niyet Elçisi olarak görev yaptığını hatırlatan Levent, en büyük hayalinin kendi projelerini küresel ölçekte hayata geçirmek olduğunu dile getirdi.

AHBAP Genel Başkanlığı görevini bırakma kararı aldığını net bir şekilde duyuran sanatçı, derneğin yönetimini devralacak yeni ekibin de son derece başarılı işlere imza atacağına olan inancını vurguladı. Levent, ayrılık takvimiyle ilgili olarak ise mevcut projelerin tamamlanmasını ve bu yıl yapılacak mali denetimlerin sona ermesini bekleyeceğini, tüm bu süreçlerin ardından görevine alnının akıyla veda edeceğini sözlerine ekledi.

İşte Haluk Levent'in açıklaması:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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