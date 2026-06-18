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Haluk Levent'e Karşılıksız Çek Davası: 70 Milyon Liraya Yakın Adli Para Cezası

Haluk Levent'e Karşılıksız Çek Davası: 70 Milyon Liraya Yakın Adli Para Cezası

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.06.2026 - 15:15
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Ünlü şarkıcı Haluk Levent hakkında açılan “karşılıksız çek” davasında karar çıktı. Mahkeme, iki ayrı çek yönünden toplam yaklaşık 70 milyon TL adli para cezasına hükmederken, Levent'in çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı uygulanmasına da hükmetti.

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Haluk Levent hakkında 2025 yılında düzenlediği iki ayrı çekin karşılıksız çıktığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Haluk Levent hakkında 2025 yılında düzenlediği iki ayrı çekin karşılıksız çıktığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Bugün görülen duruşmaya müşteki ve taraf avukatları katıldı. Dosyada, karşılıksız işlem gören çeklerin toplam tutarının yaklaşık 70 milyon TL olduğu belirtildi.

Levent, 30 Haziran 2025 tarihinde düzenlenen bir çek ile ilgili “çekle ilgili karşılıksız işlemi yapılmasına neden olmak” suçundan 50 milyon 83 bin TL, 20 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen bir çek hakkında ise aynı suçtan 19 milyon 987 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Ayrıca Levent’in çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan yasaklanmasına karar verildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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