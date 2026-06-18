Haluk Levent'e Karşılıksız Çek Davası: 70 Milyon Liraya Yakın Adli Para Cezası
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ünlü şarkıcı Haluk Levent hakkında açılan “karşılıksız çek” davasında karar çıktı. Mahkeme, iki ayrı çek yönünden toplam yaklaşık 70 milyon TL adli para cezasına hükmederken, Levent'in çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı uygulanmasına da hükmetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Haluk Levent hakkında 2025 yılında düzenlediği iki ayrı çekin karşılıksız çıktığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın