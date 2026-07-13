Gözaltına Alınan AHBAP Başkanı Haluk Levent Hakkında "Ünlü Bir İsimle Ortak Bahis Şirketi Var" İddiası

Yarkadaş'ın paylaştığı bilgilere göre, günlük hayatında üç farklı cep telefonu kullanan Haluk Levent'in bu hatlardan ikisini sadece yasadışı çevrimiçi kumar ve bahis ağlarına tahsis ettiği öne sürülüyor. Bu özel telefonlar aracılığıyla günün her saati bahis sistemlerine bağlı kaldığı belirtilen ismin, bu alışkanlığının yakın çevresi tarafından bilinen bir zaaf olduğu ifade ediliyor. Öte yandan, Haluk Levent'in kardeşi Berkant'ın da yaklaşık iki hafta önce Şile Belediyesi'ne yönelik düzenlenen farklı bir operasyon kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı.