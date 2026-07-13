article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Gözaltına Alınan AHBAP Başkanı Haluk Levent Hakkında "Ünlü Bir İsimle Ortak Bahis Şirketi Var" İddiası

Gözaltına Alınan AHBAP Başkanı Haluk Levent Hakkında "Ünlü Bir İsimle Ortak Bahis Şirketi Var" İddiası

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.07.2026 - 08:56
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Deprem yardımlarının kişisel hesaplara aktarıldığı iddiasıyla başlatılan operasyonda, ünlü ismin yasadışı bahis baronlarıyla ortaklık kurduğu ve kumar sitelerine kesintisiz bağlanmak için özel telefon hatları kullandığı öne sürüldü. 

Gazeteci Sinan Burhan, Haluk Levent’in kendi bahis şirketi olduğu ve ünlü bir isimle ortak olduğunu iddia ederken bir başka gazeteci Barış Yarkadaş da “AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent 3 telefon hattı kullanıyormuş. Bunların ikisi online olarak bahis-kumar sitelerine bağlıymış” iddiasında bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yardım faaliyetleriyle tanınan Ahbap Derneği, geniş çaplı bir adli soruşturmanın merkezinde yer alıyor.

Yardım faaliyetleriyle tanınan Ahbap Derneği, geniş çaplı bir adli soruşturmanın merkezinde yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, derneğin kurucusu ve başkanı Haluk Levent ile birlikte bazı şüpheliler emniyet güçlerince gözaltına alındı. Savcılık kaynaklarından yansıyan bilgilere göre operasyonun temelini 'suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama', 'örgüt kurma' ve 'Dernekler Kanunu'na muhalefet' suçlamaları oluşturuyor. Soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici detay ise deprem felaketinin ardından toplanan bağışların usulsüz bir şekilde şahsi banka hesaplarına transfer edildiği yönündeki iddialar oldu.

Hukuki sürecin yankıları sürerken, medya dünyasından da ardı ardına çarpıcı açıklamalar gündeme gelmeye başladı.

Hukuki sürecin yankıları sürerken, medya dünyasından da ardı ardına çarpıcı açıklamalar gündeme gelmeye başladı.

Televizyon ekranlarında konuyu değerlendiren gazeteci Sinan Burhan, gözaltındaki ünlü sanatçının yasadışı kumar dünyasıyla bağlantıları olduğunu iddia etti. Burhan'ın edindiği bilgilere göre, Levent'in tanınmış yasadışı bahis baronu Veysel Şahin ile ticari bir ortaklığı bulunuyor. İddialar bununla da sınırlı kalmayarak, dernek başkanının bizzat kendine ait bir bahis şirketi kurduğunu ve bu yasadışı girişimde kamuoyunun yakından tanıdığı bir başka ünlü isimle daha ortak hareket ettiğini işaret ediyor.

Sürece dair bir diğer sarsıcı iddia ise gazeteci Barış Yarkadaş'tan geldi.

Sürece dair bir diğer sarsıcı iddia ise gazeteci Barış Yarkadaş'tan geldi.

Yarkadaş'ın paylaştığı bilgilere göre, günlük hayatında üç farklı cep telefonu kullanan Haluk Levent'in bu hatlardan ikisini sadece yasadışı çevrimiçi kumar ve bahis ağlarına tahsis ettiği öne sürülüyor. Bu özel telefonlar aracılığıyla günün her saati bahis sistemlerine bağlı kaldığı belirtilen ismin, bu alışkanlığının yakın çevresi tarafından bilinen bir zaaf olduğu ifade ediliyor. Öte yandan, Haluk Levent'in kardeşi Berkant'ın da yaklaşık iki hafta önce Şile Belediyesi'ne yönelik düzenlenen farklı bir operasyon kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
3
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın