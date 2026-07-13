Gözaltına Alınan AHBAP Başkanı Haluk Levent Hakkında "Ünlü Bir İsimle Ortak Bahis Şirketi Var" İddiası
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent gözaltına alındı. Deprem yardımlarının kişisel hesaplara aktarıldığı iddiasıyla başlatılan operasyonda, ünlü ismin yasadışı bahis baronlarıyla ortaklık kurduğu ve kumar sitelerine kesintisiz bağlanmak için özel telefon hatları kullandığı öne sürüldü.
Gazeteci Sinan Burhan, Haluk Levent’in kendi bahis şirketi olduğu ve ünlü bir isimle ortak olduğunu iddia ederken bir başka gazeteci Barış Yarkadaş da “AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent 3 telefon hattı kullanıyormuş. Bunların ikisi online olarak bahis-kumar sitelerine bağlıymış” iddiasında bulundu.
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Yardım faaliyetleriyle tanınan Ahbap Derneği, geniş çaplı bir adli soruşturmanın merkezinde yer alıyor.
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Hukuki sürecin yankıları sürerken, medya dünyasından da ardı ardına çarpıcı açıklamalar gündeme gelmeye başladı.
Sürece dair bir diğer sarsıcı iddia ise gazeteci Barış Yarkadaş'tan geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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