Haluk Levent ile Asistanı Yeliz Arasındaki WhatsApp Yazışmaları Ortaya Çıktı: “Bana Ağlayarak Mesaj At”
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında ağır suçlamalarla gözaltı kararı çıkarılan Haluk Levent, yurt dışına çıkmadan önce gözaltına alındı. Ünlü ismin, asistanına 'mide kanseri' yalanını yayması talimatını verdiği şaşırtıcı yazışmalar ise soruşturma dosyasına girdi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mercek altına aldığı Ahbap Derneği ile ilgili yürütülen hukuki süreçte çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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