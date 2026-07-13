Haluk Levent ile Asistanı Yeliz Arasındaki WhatsApp Yazışmaları Ortaya Çıktı: “Bana Ağlayarak Mesaj At”

Derneğin kurucusu ve başkanı Haluk Levent hakkında, dernekler mevzuatını ihlal etme, suçtan elde edilen gelirleri aklama ve örgüt üyesi olma gibi çok ağır iddialarla yakalama kararı çıkartıldı. Hakkındaki bu kritik karar sonrası yurt dışına çıkmak isteyen ünlü ismin, çıkış yasağı bulunduğunu fark edince planını değiştirmek zorunda kaldığı anlaşıldı. Havalimanından doğruca evine dönerek tüm iletişim cihazlarını kapatan Haluk Levent, Bursa'da gözaltına alındı.

Adli makamların incelediği dosyaya giren iletişim kayıtları, olayın boyutunu çok daha ilginç ve karanlık bir noktaya taşıdı. Soruşturma birimlerinin elde ettiği mesajlaşmalarda Haluk Levent'in, asistanı Yeliz Kaya'ya çevresindeki insanlara 'mide kanseri hastalığına yakalandığı ve acilen maddi desteğe ihtiyacı olduğu' söylentisini yayması için açık bir talimat verdiği belirlendi. Üstelik aynı mesajlaşma dökümlerinde, ünlü ismin asistanından kendisine gözyaşları içinde kaydedilmiş dramatik sesli mesajlar göndermesini özellikle talep etmesi yetkililerin dikkatinden kaçmadı.