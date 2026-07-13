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Haluk Levent ile Asistanı Yeliz Arasındaki WhatsApp Yazışmaları Ortaya Çıktı: “Bana Ağlayarak Mesaj At”

Haluk Levent ile Asistanı Yeliz Arasındaki WhatsApp Yazışmaları Ortaya Çıktı: “Bana Ağlayarak Mesaj At”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.07.2026 - 07:58 Son Güncelleme: 13.07.2026 - 08:02
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında ağır suçlamalarla gözaltı kararı çıkarılan Haluk Levent, yurt dışına çıkmadan önce gözaltına alındı. Ünlü ismin, asistanına 'mide kanseri' yalanını yayması talimatını verdiği şaşırtıcı yazışmalar ise soruşturma dosyasına girdi.

Kaynak: Deniz Yusufoğlu / SABAH GAZETESİ

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mercek altına aldığı Ahbap Derneği ile ilgili yürütülen hukuki süreçte çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mercek altına aldığı Ahbap Derneği ile ilgili yürütülen hukuki süreçte çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı.

Derneğin kurucusu ve başkanı Haluk Levent hakkında, dernekler mevzuatını ihlal etme, suçtan elde edilen gelirleri aklama ve örgüt üyesi olma gibi çok ağır iddialarla yakalama kararı çıkartıldı. Hakkındaki bu kritik karar sonrası yurt dışına çıkmak isteyen ünlü ismin, çıkış yasağı bulunduğunu fark edince planını değiştirmek zorunda kaldığı anlaşıldı. Havalimanından doğruca evine dönerek tüm iletişim cihazlarını kapatan Haluk Levent, Bursa'da gözaltına alındı.

Adli makamların incelediği dosyaya giren iletişim kayıtları, olayın boyutunu çok daha ilginç ve karanlık bir noktaya taşıdı. Soruşturma birimlerinin elde ettiği mesajlaşmalarda Haluk Levent'in, asistanı Yeliz Kaya'ya çevresindeki insanlara 'mide kanseri hastalığına yakalandığı ve acilen maddi desteğe ihtiyacı olduğu' söylentisini yayması için açık bir talimat verdiği belirlendi. Üstelik aynı mesajlaşma dökümlerinde, ünlü ismin asistanından kendisine gözyaşları içinde kaydedilmiş dramatik sesli mesajlar göndermesini özellikle talep etmesi yetkililerin dikkatinden kaçmadı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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