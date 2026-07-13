Trump'ın Devreye Girerek İptal Ettirdiği Kırmızı Kartta Yeni Skandal: Kararı Komite Vermemiş
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ABD Milli Takımı'nın golcüsü Folarin Balogun'un gördüğü kırmızı kart cezasının son anda askıya alınması, FIFA'da tartışmaları beraberinde getirdi. Disiplin Komitesi'nin diğer üyelerine danışılmadan, kararın yalnızca komite başkanı tarafından alındığı yönündeki iddialar futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.
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17 üyeden habersiz tek kişi kararı aldı.
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BBC'nin sorularını yanıtsız bıraktılar.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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