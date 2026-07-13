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Trump'ın Devreye Girerek İptal Ettirdiği Kırmızı Kartta Yeni Skandal: Kararı Komite Vermemiş

Trump'ın Devreye Girerek İptal Ettirdiği Kırmızı Kartta Yeni Skandal: Kararı Komite Vermemiş

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.07.2026 - 23:26
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ABD Milli Takımı'nın golcüsü Folarin Balogun'un gördüğü kırmızı kart cezasının son anda askıya alınması, FIFA'da tartışmaları beraberinde getirdi. Disiplin Komitesi'nin diğer üyelerine danışılmadan, kararın yalnızca komite başkanı tarafından alındığı yönündeki iddialar futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.

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17 üyeden habersiz tek kişi kararı aldı.

17 üyeden habersiz tek kişi kararı aldı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD'li golcü Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasının son anda askıya alınmasının yankıları sürüyor. FIFA'nın aldığı karara ilişkin ortaya atılan yeni iddialar, organizasyonda yeni bir tartışmanın kapısını araladı.

İngiliz gazetesi The Times'ın haberine göre, Balogun'un Belçika ile oynanan çeyrek final maçında forma giymesini sağlayan karar, FIFA Disiplin Komitesi Başkanı Mohammad Al-Kamali tarafından tek başına verildi. Haberde, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Kamali'nin bu kararı alırken Disiplin Komitesi'nin diğer 17 üyesine danışmadığı ve sürece onları dahil etmediği öne sürüldü.

BBC'nin sorularını yanıtsız bıraktılar.

BBC'nin sorularını yanıtsız bıraktılar.

The Times'ın haberine göre, FIFA Disiplin Komitesi'nde geçmişte bazı dosyalar tek bir üye tarafından karara bağlanmış olsa da bu görevi çoğunlukla komite başkan yardımcısı Jorge Palacio'nun üstlendiği belirtildi.

Haberde, bugüne kadar yayımlanan 100'den fazla disiplin kararında Mohammad Al-Kamali'nin tek başına karar verici olarak yer almadığına dikkat çekilirken, yüksek önem taşıyan dosyalarda kararların genellikle üç komite üyesinin ortak değerlendirmesiyle alındığı ifade edildi.

Öte yandan İngiliz Mirror gazetesi, FIFA'dan konuyla ilgili resmi açıklama talep edildiğini ancak henüz yanıt verilmediğini yazdı. Haberde ayrıca, Disiplin Komitesi Başkanı Mohammad Al-Kamali'nin de BBC'nin konuya ilişkin sorularını yanıtsız bıraktığı aktarıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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