Trump'ın Devreye Girerek İptal Ettirdiği Kırmızı Kartta Yeni Skandal: Kararı Komite Vermemiş

The Times'ın haberine göre, FIFA Disiplin Komitesi'nde geçmişte bazı dosyalar tek bir üye tarafından karara bağlanmış olsa da bu görevi çoğunlukla komite başkan yardımcısı Jorge Palacio'nun üstlendiği belirtildi.

Haberde, bugüne kadar yayımlanan 100'den fazla disiplin kararında Mohammad Al-Kamali'nin tek başına karar verici olarak yer almadığına dikkat çekilirken, yüksek önem taşıyan dosyalarda kararların genellikle üç komite üyesinin ortak değerlendirmesiyle alındığı ifade edildi.

Öte yandan İngiliz Mirror gazetesi, FIFA'dan konuyla ilgili resmi açıklama talep edildiğini ancak henüz yanıt verilmediğini yazdı. Haberde ayrıca, Disiplin Komitesi Başkanı Mohammad Al-Kamali'nin de BBC'nin konuya ilişkin sorularını yanıtsız bıraktığı aktarıldı.