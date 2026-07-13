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Yaşam
Bel Bölgesindeki Yağları Eriten Besinler Açıklandı

Bel Bölgesindeki Yağları Eriten Besinler Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.07.2026 - 00:16
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Bel çevresindeki yağlanma, yalnızca görünümü değil genel sağlığı da etkileyen önemli bir risk faktörü olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, tek bir besinin mucize yaratmadığını vurgulasa da bazı gıdaların tokluk hissini artırarak, metabolizmayı destekleyerek ve sağlıklı kilo kaybına katkı sağlayarak bel çevresindeki yağlanmanın azalmasına yardımcı olabileceğini belirtiyor. İşte bilimsel araştırmaların öne çıkardığı o besinler…

Kaynak: https://www.health.harvard.edu/weight...
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Göbek ve bel çevresindeki yağlanma, yalnızca estetik bir sorun değil; aynı zamanda kalp-damar hastalıkları, tip 2 diyabet ve metabolik sendrom açısından da önemli bir risk faktörü olarak görülüyor.

Göbek ve bel çevresindeki yağlanma, yalnızca estetik bir sorun değil; aynı zamanda kalp-damar hastalıkları, tip 2 diyabet ve metabolik sendrom açısından da önemli bir risk faktörü olarak görülüyor.

Uzmanlar ise tek bir besinin 'bel yağını eritmediğini', ancak doğru beslenme düzeninin bel çevresindeki yağlanmayı azaltmaya yardımcı olabileceğini vurguluyor.

İşte bel bölgesindeki yağı eriten besinler...

İşte bel bölgesindeki yağı eriten besinler...

1. Avokado

Tekli doymamış yağlar bakımından zengin olan avokado, özellikle karın bölgesindeki yağlanma üzerinde en çok araştırılan besinlerden biri. University of Illinois tarafından yapılan 12 haftalık randomize kontrollü çalışmada, kadınların her gün bir avokado tüketmesinin visseral karın yağını azalttığı görüldü.

2. Yaban mersini

Polifenoller ve antosiyaninler açısından oldukça zengin. Hayvan ve insan çalışmaları, düzenli yaban mersini tüketiminin yağ depolanmasını azaltabileceğini ve insülin duyarlılığını artırabileceğini gösteriyor.

3. Yumurta

Yüksek kaliteli protein içeriği sayesinde uzun süre tok tutuyor. Protein ağırlıklı kahvaltı yapan bireylerin gün içinde daha az kalori aldığı ve bel çevresinde daha fazla incelme yaşadığı gösterildi.

4. Acı biber

İçerdiği kapsaisin, enerji harcamasını kısa süreli artırabiliyor. Meta-analizler kapsaisinin iştahı baskılayabildiğini ve yağ oksidasyonunu desteklediğini ortaya koyuyor.

5. Yeşil çay

Kateşin (özellikle EGCG) ve kafein kombinasyonu sayesinde metabolizma üzerinde hafif bir etki oluşturabiliyor. Düzenli tüketimin bel çevresinde küçük ama anlamlı azalmalar sağlayabileceğini gösteren çalışmalar bulunuyor.

6. Yunan yoğurdu (Greek yogurt)

Protein oranı klasik yoğurttan daha yüksektir. Protein tüketiminin artırılması kas kaybını azaltırken yağ kaybını destekleyebilir. Ayrıca probiyotik içeriği bağırsak mikrobiyotasına katkı sağlar.

7. Chia tohumu

Çözünebilir lif açısından oldukça zengin. Midede jel kıvamı oluşturarak tokluk süresini uzatır ve gereksiz atıştırmaları azaltabilir.

8. Somon

Omega-3 yağ asitleri sayesinde inflamasyonu azaltmaya yardımcı olabilir. Araştırmalar omega-3 bakımından zengin beslenmenin abdominal yağlanma üzerinde olumlu etkileri olabileceğini gösteriyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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