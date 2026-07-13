Bel Bölgesindeki Yağları Eriten Besinler Açıklandı

1. Avokado

Tekli doymamış yağlar bakımından zengin olan avokado, özellikle karın bölgesindeki yağlanma üzerinde en çok araştırılan besinlerden biri. University of Illinois tarafından yapılan 12 haftalık randomize kontrollü çalışmada, kadınların her gün bir avokado tüketmesinin visseral karın yağını azalttığı görüldü.

2. Yaban mersini

Polifenoller ve antosiyaninler açısından oldukça zengin. Hayvan ve insan çalışmaları, düzenli yaban mersini tüketiminin yağ depolanmasını azaltabileceğini ve insülin duyarlılığını artırabileceğini gösteriyor.

3. Yumurta

Yüksek kaliteli protein içeriği sayesinde uzun süre tok tutuyor. Protein ağırlıklı kahvaltı yapan bireylerin gün içinde daha az kalori aldığı ve bel çevresinde daha fazla incelme yaşadığı gösterildi.

4. Acı biber

İçerdiği kapsaisin, enerji harcamasını kısa süreli artırabiliyor. Meta-analizler kapsaisinin iştahı baskılayabildiğini ve yağ oksidasyonunu desteklediğini ortaya koyuyor.

5. Yeşil çay

Kateşin (özellikle EGCG) ve kafein kombinasyonu sayesinde metabolizma üzerinde hafif bir etki oluşturabiliyor. Düzenli tüketimin bel çevresinde küçük ama anlamlı azalmalar sağlayabileceğini gösteren çalışmalar bulunuyor.

6. Yunan yoğurdu (Greek yogurt)

Protein oranı klasik yoğurttan daha yüksektir. Protein tüketiminin artırılması kas kaybını azaltırken yağ kaybını destekleyebilir. Ayrıca probiyotik içeriği bağırsak mikrobiyotasına katkı sağlar.

7. Chia tohumu

Çözünebilir lif açısından oldukça zengin. Midede jel kıvamı oluşturarak tokluk süresini uzatır ve gereksiz atıştırmaları azaltabilir.

8. Somon

Omega-3 yağ asitleri sayesinde inflamasyonu azaltmaya yardımcı olabilir. Araştırmalar omega-3 bakımından zengin beslenmenin abdominal yağlanma üzerinde olumlu etkileri olabileceğini gösteriyor.