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Senegal'de Takım Doktorunun Uzmanlık Alanı Kriz Yarattı

Senegal'de Takım Doktorunun Uzmanlık Alanı Kriz Yarattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.07.2026 - 00:39
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2026 Dünya Kupası'nın bilançosunu çıkarmak için düzenlenen basın toplantısında Senegal Futbol Federasyonu Başkanı Abdoulaye Fall, orada bulunan gazetecileri şaşırtan bir açıklama yaptı. Teranga Aslanları'nın doktoru Dr. Fédior'un mesleki yeterliliğini sorguladı, eğitimi jinekolojiydi dedi.

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Alanı jinekoloji, tutkusu spor hekimliği...

Alanı jinekoloji, tutkusu spor hekimliği...

Fall, doktorun sporcuları takip edecek akademik profile sahip olmadığını, bunu kendisinin de geç fark ettiğini söyledi. Oyuncuların doktora yeterince güvenmediğini, sağlığın her şeyden önce geldiğini vurguladı. Ama Senegalli haber sitesi Senenews bu iddiayı çürüten bir detay ortaya çıkardı, doktorun 2018 tarihli bir röportajı. Fédior o röportajda mesleğe jinekolojiyle başladığını ama asıl tutkusunun spor hekimliği olduğunu, öğrencilik yıllarından beri spor tıbbıyla ilgilendiğini ve ilk kez 1986'da US Gorée kulübünde görev aldığını anlatmıştı.

Turnuva öncesi de maaş krizi vardı.

Turnuva öncesi de maaş krizi vardı.

Fall aynı basın toplantısında federasyon ile teknik direktör arasında güven ilişkisinin koptuğunu açıkladı. 2024 sonundan beri görevde olan Pape Thiaw, sözleşme yenileme talebi yüzünden federasyonla ters düştü ve turnuva sonunda görevine son verildi.

Thiaw, aylık maaşının yaklaşık yirmi milyon FCFA'dan elli milyon FCFA'ya çıkarılmasını istemişti. Federasyon bu talebi kabul etmedi, Dünya Kupası sırasında otuz milyon FCFA'da anlaşmaya varıldı. Thiaw, sözleşmesi imzalanmadan Amerika'ya gitmeyeceğini söyleyerek tehdit savurdu, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'nin devreye girmesiyle fikrini değiştirdi. Sözleşme, Norveç maçından bir gün önce imzalandı, Thiaw imza atılmadan kadroyla oturmayı reddetmişti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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