Senegal'de Takım Doktorunun Uzmanlık Alanı Kriz Yarattı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
2026 Dünya Kupası'nın bilançosunu çıkarmak için düzenlenen basın toplantısında Senegal Futbol Federasyonu Başkanı Abdoulaye Fall, orada bulunan gazetecileri şaşırtan bir açıklama yaptı. Teranga Aslanları'nın doktoru Dr. Fédior'un mesleki yeterliliğini sorguladı, eğitimi jinekolojiydi dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alanı jinekoloji, tutkusu spor hekimliği...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Turnuva öncesi de maaş krizi vardı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın