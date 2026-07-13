Senegal'de Takım Doktorunun Uzmanlık Alanı Kriz Yarattı

Fall, doktorun sporcuları takip edecek akademik profile sahip olmadığını, bunu kendisinin de geç fark ettiğini söyledi. Oyuncuların doktora yeterince güvenmediğini, sağlığın her şeyden önce geldiğini vurguladı. Ama Senegalli haber sitesi Senenews bu iddiayı çürüten bir detay ortaya çıkardı, doktorun 2018 tarihli bir röportajı. Fédior o röportajda mesleğe jinekolojiyle başladığını ama asıl tutkusunun spor hekimliği olduğunu, öğrencilik yıllarından beri spor tıbbıyla ilgilendiğini ve ilk kez 1986'da US Gorée kulübünde görev aldığını anlatmıştı.