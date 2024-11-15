Teknoloji Bu Kadar Gelişmiş Olmasına Rağmen Neden Hala Hidrojenle Çalışan Arabalar Yaygınlaşmadı?

Bugünlerde elektrikli araçlar hızla yaygınlaşırken, hidrojenle çalışan araçların neden hala bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi? Halbuki bu teknoloji çoktan geliştirildi ve Toyota Mirai gibi modeller piyasada bile. Yine de bu araçları yollarda nadiren görüyoruz. Bunun temel sebepleri nedir? Gelin göz atalım.

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