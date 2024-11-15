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Teknoloji Bu Kadar Gelişmiş Olmasına Rağmen Neden Hala Hidrojenle Çalışan Arabalar Yaygınlaşmadı?

Teknoloji Bu Kadar Gelişmiş Olmasına Rağmen Neden Hala Hidrojenle Çalışan Arabalar Yaygınlaşmadı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.11.2024 - 13:47

Bugünlerde elektrikli araçlar hızla yaygınlaşırken, hidrojenle çalışan araçların neden hala bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi? Halbuki bu teknoloji çoktan geliştirildi ve Toyota Mirai gibi modeller piyasada bile. Yine de bu araçları yollarda nadiren görüyoruz. Bunun temel sebepleri nedir? Gelin göz atalım.

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MIT Enerji Girişimi’nden Sergey Paltsev’e göre hidrojenle çalışan araçların kitlesel üretimi, ekonomik koşullar sebebiyle yavaşladı. Geçmişte, yakıt hücreleri otomotiv sektörünün geleceği olarak görülüyordu.

MIT Enerji Girişimi’nden Sergey Paltsev’e göre hidrojenle çalışan araçların kitlesel üretimi, ekonomik koşullar sebebiyle yavaşladı. Geçmişte, yakıt hücreleri otomotiv sektörünün geleceği olarak görülüyordu.

Ancak elektrikli araçlarda kullanılan bataryaların maliyetinin düşmesi ve mevcut elektrik şarj altyapısının avantajları sayesinde bataryalı elektrikli araçlar büyük bir ivme kazandı.

Ancak elektrikli araçlarda kullanılan bataryaların maliyetinin düşmesi ve mevcut elektrik şarj altyapısının avantajları sayesinde bataryalı elektrikli araçlar büyük bir ivme kazandı.

Sadece araçların maliyeti değil, aynı zamanda hidrojen istasyonlarının azlığı ve hidrojen yakıtının fiyatı da bu araçların yaygınlaşmasını zorlaştırıyor.

Sadece araçların maliyeti değil, aynı zamanda hidrojen istasyonlarının azlığı ve hidrojen yakıtının fiyatı da bu araçların yaygınlaşmasını zorlaştırıyor.

Hidrojenle çalışan araçlar için daha parlak yollar olduğuna inanan Paltsev, hidrojenin ekonomide daha büyük bir enerji kaynağı haline gelmesiyle altyapı sorunlarının çözülebileceğini belirtiyor.

Hidrojenle çalışan araçlar için daha parlak yollar olduğuna inanan Paltsev, hidrojenin ekonomide daha büyük bir enerji kaynağı haline gelmesiyle altyapı sorunlarının çözülebileceğini belirtiyor.

Özellikle Japonya gibi elektrik fiyatlarının yüksek olduğu ülkelerde hidrojenin geleceği daha cazip görünüyor.

Özellikle Japonya gibi elektrik fiyatlarının yüksek olduğu ülkelerde hidrojenin geleceği daha cazip görünüyor.
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Hidrojenle çalışan araçlar için hemen yarın büyük bir değişim beklenmese de gelecekte altyapı ve maliyet sorunları çözüldüğünde, bu araçların yollarımızda daha fazla yer alması mümkün.

Hidrojenle çalışan araçlar için hemen yarın büyük bir değişim beklenmese de gelecekte altyapı ve maliyet sorunları çözüldüğünde, bu araçların yollarımızda daha fazla yer alması mümkün.

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