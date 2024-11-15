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Dikiz Aynalarında Gördüğümüz Araçlar Neden Normaldekinden Daha Yakınmış Gibi Görünür?

Dikiz Aynalarında Gördüğümüz Araçlar Neden Normaldekinden Daha Yakınmış Gibi Görünür?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.11.2024 - 15:09

Şoförlüğe yeni başlayan birçok kişi, yan aynalarda “Nesneler göründüğünden daha yakındır” uyarısıyla karşılaşır. Fakat çoğu kişi bunun nedenini pek bilmez. Yan aynalar, aslında bilinçli bir tasarımın ürünüdür ve bu sayede şoförlere geniş bir görüş açısı sağlar. Sahi, bu uyarının nedeni ne olabilir? İşte arkasındaki neden...

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Dikiz aynaları, dışa doğru kavisli yani konveks bir yapıda tasarlanmıştır. Bu tasarımın ana nedeni, şoförlere daha geniş bir görüş açısı sağlamaktır.

Dikiz aynaları, dışa doğru kavisli yani konveks bir yapıda tasarlanmıştır. Bu tasarımın ana nedeni, şoförlere daha geniş bir görüş açısı sağlamaktır.

Böylece çevredeki potansiyel tehlikeleri daha kolay görmemize yardımcı olur ve sürüş güvenliğini artırır. Benzer şekilde konveks aynalar genellikle garaj çıkışlarında veya virajlı yollarda da kullanılır.

Böylece çevredeki potansiyel tehlikeleri daha kolay görmemize yardımcı olur ve sürüş güvenliğini artırır. Benzer şekilde konveks aynalar genellikle garaj çıkışlarında veya virajlı yollarda da kullanılır.

Buradaki amaç, aracın hemen etrafını geniş açıyla göstermek ve olası kazaların önüne geçmektir. Konveks aynaların geniş görüş açısı sağlarken getirdiği bir dezavantaj da var.

Aynadaki nesnelerin boyutu ve mesafesi çarpıtılmış şekilde görünür. Bu durum, nesnelerin olduğundan daha uzakta gibi algılanmasına yol açar ve sürücünün mesafe algısını etkileyebilir.

Aynadaki nesnelerin boyutu ve mesafesi çarpıtılmış şekilde görünür. Bu durum, nesnelerin olduğundan daha uzakta gibi algılanmasına yol açar ve sürücünün mesafe algısını etkileyebilir.

Örneğin, yan aynanızda gördüğünüz bir araba size uzak gibi görünse de aslında daha yakındadır. Bu da dikkatsiz bir şekilde şerit değiştirmeyi veya ani manevralar yapmayı tehlikeli hale getirebilir.

Örneğin, yan aynanızda gördüğünüz bir araba size uzak gibi görünse de aslında daha yakındadır. Bu da dikkatsiz bir şekilde şerit değiştirmeyi veya ani manevralar yapmayı tehlikeli hale getirebilir.
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Bu nedenle, birçok yerde yan aynalara "Nesneler göründüğünden daha yakındır" uyarısı yerleştirilmiştir.

Alternatif bir çözüm mümkün mü? Pennsylvania’daki Drexel Üniversitesi’nden Dr. R. Andrew Hicks, 2012 yılında, daha geniş bir görüş açısı sunarken minimal çarpıtma yapan bir ayna tasarımı için ABD'de patent aldı.

Alternatif bir çözüm mümkün mü? Pennsylvania’daki Drexel Üniversitesi’nden Dr. R. Andrew Hicks, 2012 yılında, daha geniş bir görüş açısı sunarken minimal çarpıtma yapan bir ayna tasarımı için ABD'de patent aldı.

Dr. Hicks, binlerce hesaplama içeren bir algoritma kullanarak, yaklaşık 45 derece genişliğinde ve minimum bozulma sağlayan bir ayna geliştirdi.

Aynanın yüzeyi sanki farklı açılarda yönlendirilmiş birçok küçük aynadan oluşmuş gibi çalışıyor. Bu sayede, ışık ışınları aynadan yansıyarak sürücüye daha geniş ve daha az bozulmuş bir arka görüş sağlıyor.

Aynanın yüzeyi sanki farklı açılarda yönlendirilmiş birçok küçük aynadan oluşmuş gibi çalışıyor. Bu sayede, ışık ışınları aynadan yansıyarak sürücüye daha geniş ve daha az bozulmuş bir arka görüş sağlıyor.

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