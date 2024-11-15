Dikiz Aynalarında Gördüğümüz Araçlar Neden Normaldekinden Daha Yakınmış Gibi Görünür?

Şoförlüğe yeni başlayan birçok kişi, yan aynalarda “Nesneler göründüğünden daha yakındır” uyarısıyla karşılaşır. Fakat çoğu kişi bunun nedenini pek bilmez. Yan aynalar, aslında bilinçli bir tasarımın ürünüdür ve bu sayede şoförlere geniş bir görüş açısı sağlar. Sahi, bu uyarının nedeni ne olabilir? İşte arkasındaki neden...

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