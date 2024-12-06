Birinde Sağda Birinde Solda: Otomobillerde Yakıt Kapakları Neden Aynı Yerde Bulunmuyor?

Yolculuk sırasında bir benzin istasyonuna girdiğinizde, genellikle ilk yaptığınız şeylerden biri aracınızın yakıt kapağını kontrol etmek olur. Hangi tarafta olduğundan emin misiniz? Özellikle kiralık araçlarla ya da başkasının arabasıyla seyahat ediyorsanız, kapağın diğer tarafta olduğunu görmek şaşırtıcı olabiliyor. Ama neden böyle bir fark var hiç düşündünüz mü? Beraber bakalım.

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