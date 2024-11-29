Arabaların Tabanları Temizlenmesi Zor Olmasına Rağmen Neden Halıyla Kaplanır?

Arabaların tabanlarını kaplayan halılar size de biraz garip geliyor mu? Kir, toz ve dökülen içeceklerle dolu bu alan, temizlemesi oldukça zahmetli bir yer. Peki, neden bu kadar hassas bir malzeme tercih ediliyor dersiniz? Aslında düşündüğünüzden çok daha mantıklı bir nedeni var. Şimdi detaylara bir göz atalım!

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