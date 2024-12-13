SPK'dan 108 Kripto Para Sitesine Erişim Engeli! İşte, SPK'nın Listesindeki Kripto Para Siteleri
SPK'dan 108 Kripto Para Sitesine Erişim Engeli! İşte, SPK'nın Listesindeki Kripto Para Siteleri
Kaynak: https://spk.gov.tr/data/675b4cdc8f95d...
Kripto para sitelerine erişim engeli, dikkat çekti! Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), aralarında Coinex, MEXC, Bitmex, HTX gibi bilinen platformların da yer aldığı 108 internet sitesine erişim yasağı getirdi. İzinsiz olarak hizmet verdiği ifade edilen para borsalarına getirilen erişim engeli ile hangi sitelerin kapatıldığı ise merak edildi. Peki, SPK hangi kripto para sitelerine erişim engeli getirdi?
İşte, detaylar...
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye'de kripto varlık alım-satım hizmeti vermek için gerekli izinlere sahip olmayan, lisansı bulunmayan veya yurt dışı kaldıraçlı işlem yatırdığı tespit edilen 108 internet sitesinin erişimini engelledi.
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 12 Aralık 2024 tarihinde yayımlanan haftalık bülteninde yer alan bilgiye göre, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99/A maddesine göre karar alındı.
SPK, Hangi Kripto Para Sitelerine Erişim Engeli Getirdi?
SPK tarafından erişimi engellenen sitelerin listesi bir hayli uzundu!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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