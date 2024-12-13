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SPK'dan 108 Kripto Para Sitesine Erişim Engeli! İşte, SPK'nın Listesindeki Kripto Para Siteleri

SPK'dan 108 Kripto Para Sitesine Erişim Engeli! İşte, SPK'nın Listesindeki Kripto Para Siteleri

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.12.2024 - 12:31

Kripto para sitelerine erişim engeli, dikkat çekti! Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), aralarında Coinex, MEXC, Bitmex, HTX gibi bilinen platformların da yer aldığı 108 internet sitesine erişim yasağı getirdi. İzinsiz olarak hizmet verdiği ifade edilen para borsalarına getirilen erişim engeli ile hangi sitelerin kapatıldığı ise merak edildi. Peki, SPK hangi kripto para sitelerine erişim engeli getirdi? 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://spk.gov.tr/data/675b4cdc8f95d...
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye'de kripto varlık alım-satım hizmeti vermek için gerekli izinlere sahip olmayan, lisansı bulunmayan veya yurt dışı kaldıraçlı işlem yatırdığı tespit edilen 108 internet sitesinin erişimini engelledi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye'de kripto varlık alım-satım hizmeti vermek için gerekli izinlere sahip olmayan, lisansı bulunmayan veya yurt dışı kaldıraçlı işlem yatırdığı tespit edilen 108 internet sitesinin erişimini engelledi.

SPK tarafından erişim engeli getirilen internet siteleri ve kararın gerekçesi ise haftalık bültende yerini aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 12 Aralık 2024 tarihinde yayımlanan haftalık bülteninde yer alan bilgiye göre, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99/A maddesine göre karar alındı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 12 Aralık 2024 tarihinde yayımlanan haftalık bülteninde yer alan bilgiye göre, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99/A maddesine göre karar alındı.

'Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunduğu tespit edilen internet siteleri ve yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen internet sitelerinin adresleri aşağıda verilmiş olup, anılan internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99/A maddesinin üçüncü fıkrası ile 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.'

SPK, Hangi Kripto Para Sitelerine Erişim Engeli Getirdi?

SPK, Hangi Kripto Para Sitelerine Erişim Engeli Getirdi?

-lionfunded.com

-app.lionfunded.com

-brightfunded.com

-help.brightfunded.com

-bemfunding.com

-checkout.bemfunding.com

-dashboard.bemfunding.com

-bitmart.com

-bitmex.com

-phemex.com

-orangex.com

-dex-trade.com

-mexc.com

-bydfi.com

-htx.com

-coinw.com

-woox.io

-coinex.com

-bitunix.com

-btse.com

-deribit.com

-bitcastle.io

-tapbit.com

-hotcoin.com

-biconomy.com

-bitrue.com

-latoken.com

-slex.io

-blofin.com

-digifinex.ca

-p2pb2b.com

-fameex.com

-darkex.com

-otc.darkex.com

-futures.darkex.com

-exchange.pointpay.io

-c-patex.com

-exmo.com

-bitstorage.finance

-kanga.exchange

-kinesis.money

-kms.kinesis.money

-cex.bitcoin.me

-id.bitcoin.me

-bit.com

-nominex.io

-changelly.com

-btc-alpha.com

-globe.exchange

-btcc.com

-exchange.bitsten.com

SPK tarafından erişimi engellenen sitelerin listesi bir hayli uzundu!

SPK tarafından erişimi engellenen sitelerin listesi bir hayli uzundu!

-secondbtc.com

-tidex.com

-remitano.com

-changenow.io

-stormgain.com

-poloniex.com

-yobit

-cube.exchange

-hitbtc.com

-kcex.com

-coinsate.com

-miraclecash.com

-tokenfon.com.tr

-pozitifkripto.com

-test.yuex.com

-wofdex.com

-forexurkey.vip

-forexurkey.shop

-markuptrade.com

-panel.markuptrade.com

-tr.aglobaltrade.com

-expressglobalmarkets.com

-expressmarketsacc.com

-alphafinancemarket.co

-client.alphafinancemarket.co

-igmenkul-degerler.com

-webtrader.pro-globaltrader.net

-mobile.pro-globaltrader.net

-acc.yatirimcigiris.net

-jm-markets.com

-hedefli.forexasistaniniz.com

-xmtrmarket.direct

-hf-turk.com

-my.hf-turk.com

-register.hf-turk.com

-olivemarkets243.com

-my.olivemarkets243.com

-persyatirim37.com

-sca.persyatirim37.com

-wt.persyatirim38.com

-rehber-fx.me

-wolf-markets16.com

-sca.wolf-markets16.com

-wt.wolf-markets16.com

-alcmenkul3.com

-web29.alcglobaltrader.com

-merkurcapital16.com

-sca.merkurcapital16.com

-asmenkuldegerler8.com

-tr5.kataryatirim.com

-client5.kataryatirim.net

-klasfx238.com

-hesabim.klasfx238.com

-nova-markets4.com

-sca.nova-markets4.com

-proinvestline11.net

-wt.siruscapital31.com

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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