Emeklilerin 2025 Zam Beklentisi Açıklandı! Tüm Emekliler Derneği'nden TÜFE'ye Ek Seyyanen Zam Talebi Geldi!

Milyonlarca emekli 2025 maaş zammına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor! Asgari ücret görüşmelerinin gerçekleşmeye başladığı bu dönemde, emeklilerin de beklentileri var. Tüm Emekliler Derneği Başkanı ve Türkiye Emekliler Platformu Dönem Sözcüsü Satılmış Çalışkan, 'iğneden ipliğe her şeye zam geliyor' diyerek beklentilerini açıkladı. Çalışkan, TÜFE artışının yetmeyeceğini söyleyerek seyyanen zam da 'şart olmuştur' dedi. Peki, emeklilerin zam beklentisi ne kadar?

İşte, detaylar...