Emeklilerin 2025 Zam Beklentisi Açıklandı! Tüm Emekliler Derneği'nden TÜFE'ye Ek Seyyanen Zam Talebi Geldi!
Emeklilerin 2025 Zam Beklentisi Açıklandı! Tüm Emekliler Derneği'nden TÜFE'ye Ek Seyyanen Zam Talebi Geldi!
Milyonlarca emekli 2025 maaş zammına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor! Asgari ücret görüşmelerinin gerçekleşmeye başladığı bu dönemde, emeklilerin de beklentileri var. Tüm Emekliler Derneği Başkanı ve Türkiye Emekliler Platformu Dönem Sözcüsü Satılmış Çalışkan, 'iğneden ipliğe her şeye zam geliyor' diyerek beklentilerini açıkladı. Çalışkan, TÜFE artışının yetmeyeceğini söyleyerek seyyanen zam da 'şart olmuştur' dedi. Peki, emeklilerin zam beklentisi ne kadar?
İşte, detaylar...
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Yıl sonu ile beraber milyonlarca emekli, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağını konuşuyor!
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Çalışkan, "TÜFE zamları emeklinin maaşlarını eritmiştir" diyerek seyyanen zama işaret etti!
En düşük emekli maaşı için asgari ücret işaret edildi!
TÜFE artışını yetersiz bulan Çalışkan, "10 bin TL seyyanen zam şart olmuştur" dedi.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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