onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Emeklilerin 2025 Zam Beklentisi Açıklandı! Tüm Emekliler Derneği'nden TÜFE'ye Ek Seyyanen Zam Talebi Geldi!

Emeklilerin 2025 Zam Beklentisi Açıklandı! Tüm Emekliler Derneği'nden TÜFE'ye Ek Seyyanen Zam Talebi Geldi!

Emekli Zammı Emekli Maaşı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.12.2024 - 11:15

Milyonlarca emekli 2025 maaş zammına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor! Asgari ücret görüşmelerinin gerçekleşmeye başladığı bu dönemde, emeklilerin de beklentileri var. Tüm Emekliler Derneği Başkanı ve Türkiye Emekliler Platformu Dönem Sözcüsü Satılmış Çalışkan, 'iğneden ipliğe her şeye zam geliyor' diyerek beklentilerini açıkladı. Çalışkan, TÜFE artışının yetmeyeceğini söyleyerek seyyanen zam da 'şart olmuştur' dedi. Peki, emeklilerin zam beklentisi ne kadar? 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yıl sonu ile beraber milyonlarca emekli, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağını konuşuyor!

Yıl sonu ile beraber milyonlarca emekli, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağını konuşuyor!

Emekliler, 2025 yılında alacakları zamlı maaşları merak ederken, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı da tartışılıyor. Tüm Emekliler Derneği (TÜM EMEK DER) Genel Başkanı ve Türkiye Emekliler Platformu Dönem Sözcüsü Satılmış Çalışkan'ın açıklaması ile emeklilerin zam beklentisi de belli oldu.

Çalışkan, "TÜFE zamları emeklinin maaşlarını eritmiştir" diyerek seyyanen zama işaret etti!

Çalışkan, "TÜFE zamları emeklinin maaşlarını eritmiştir" diyerek seyyanen zama işaret etti!

Habertürk'ün haberine göre, Tüm Emek Der Genel Başkanı, 'Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bizim emeklinin TÜFE’si ile birbirini tutmuyor. Tüfe ile ilgili açılan davaya da müdahil olduk. TÜFE zamları emeklinin maaşlarını eritmiştir, eritmeye de devam edecektir” dedi.

Kaynak

En düşük emekli maaşı için asgari ücret işaret edildi!

En düşük emekli maaşı için asgari ücret işaret edildi!

'Bugün emeklilerimizin alım gücü çok düşük, emekli zammını almadan çarşıya, pazara iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Emeklinin pazara çıkacak durumu da kalmadı” diyen Çalışkan, 

“Biz Emeklinin taban maaşının asgari ücret seviyesine çıkartılarak, bir fiil hizmet ve pirime dayalı bir intibak yasası çıkartılması istiyoruz.' açıklamasında bulundu.

TÜFE artışını yetersiz bulan Çalışkan, "10 bin TL seyyanen zam şart olmuştur" dedi.

TÜFE artışını yetersiz bulan Çalışkan, "10 bin TL seyyanen zam şart olmuştur" dedi.

Çalışkan, “2025 yılı zammında emekliye TÜFE artı seyyanen 10 bin TL zam şart olmuştur. Bu bile biz emeklileri hayata döndürmeye yetmez' diyerek emeklilerin beklentilerini açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın