Paris Moda Haftasına Katılan A Listesi Ünlülerin Birbirinden Şık Görünümlerini Sizin İçin Derledik
Paris Moda Haftasına Katılan A Listesi Ünlülerin Birbirinden Şık Görünümlerini Sizin İçin Derledik
Moda meraklıların ilgi odağı olan ve sabırsızlıkla beklenen Paris Moda Haftası 2024 geri döndü! Defilelere birbirinden ünlü isimler tasarım kıyafetleriyle katıldı. Detaylar içeriğimizde👇
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Yılın en çok konuşulan kombinlerinin sergilendiği, ünlü isimlerin farklı tarzlarla objektiflere yansıdığı Paris Moda Haftası 2024 sezonuyla geri döndü!
Geçen haftadan bu yana devam eden etkinliğe A listesi birçok ünlü katıldı ve birbirinden şık görünümler sergiledi. Gelin defileye hangi ünlüler katılmış kim ne giymiş birlikte bakalım👇
Ünlü oyuncu Zendaya defileye siyah tasarım elbisesi ve farklı saç kesimiyle katıldı.
Yıldız Şarkıcı Jennifer Lopez 7.000 gerçek gül yaprağından yapılmış beyaz bir ceket ve altın renkli tasarımdaki gözlüğüyle defilede boy gösterdi.
İngiliz manken Naomi Campbell altın renkteki takıları ve önündeki buket detaylı bluzu ile defilede yürüdü.
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Rihanna ünlü bir markanın siyah parçalarını şık takılarıyla tamamlayarak hepimizi resmen kalbimizden vurdu.
50 yaşındaki ünlü manken Kate Moss defileye kızı Lila Moss ile aynı markadan kıyafetler giyerek katıldı.
Uzun süredir kameralardan uzakta yaşayan şarkıcı Zayn Malik ünlü bir markanın takımı ile boy gösterdi.
"Gossip Girl" dizisinin yıldız oyuncularından olan Kelly Rutherford açık renkli bir etek ve ceket takımı giyerek şık bir görünüm sergiledi.
Hunter Schafer nefes kesen siyah elbisesi ve dikkat çeken altın kolyesiyle Euphoria'daki rol arkadaşı Zendaya ile bir araya geldi.
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Bella Thorne büyük fötr şapkası ve siyah takımıyla defileye katıldı.
Carla Bruni siyah-beyaz kıyafeti, gösterişli çantası ve ayakkabısıyla Moda Haftası'na abartısız bir şıklıkla görüntülendi.
Rihanna ile olan etkileşimiyle andığımız Natalie Portman da oldukça sade ama şıktı.
Anya-Taylor Joy kırmızı dantelli elbisesi ve siyah botlarıyla dikkat çeken isimlerden oldu.
"The Beef" dizisinin başrol oyuncularından olan Ali Wong'da defileye katılan isimlerdendi.
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Sabrina Dhowre Elba beyaz ve siyahı kombinlediği altın takılarla defilede ilgi odağı oldu.
Model Karlie Kloss lacivert çizgili ceket pantolon takımı ile maskelen bir tarz gösterdi.
Şarkıcı Rita Ora beyaz ve sade kıyafeti ile defileye katıldı.
25 yaşındaki sevilen genç şarkıcı Conan Gray de moda haftasına katılan isimlerden biri oldu.
Sevilen gençlik dizisi "Elité"in başrollerinden olan oyuncu Itzan Escamilla da defileye katılım sağladı.
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Oyuncu Ross Lynch transparan bir üst ve payetli bir pantolonla etkinliğe katıldı.
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