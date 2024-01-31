Şarkıcı Zara, Sahneye El Ele Çıktığı İlker Görgülü ile Hakkında Çıkan Aşk İddialarına Bakın Ne Dedi
Şarkıcı Zara, Sahneye El Ele Çıktığı İlker Görgülü ile Hakkında Çıkan Aşk İddialarına Bakın Ne Dedi
Halk müziği sanatçısı Zara'nın meslektaşı İlker Görgülü ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. İkilinin konserde ele ele şarkı söylemesi söylentileri güçlendirdi. Meslektaşı İlker Görgülü ile hakkında çıkan aşk iddiaları üzerine şarkıcı Zara'dan açıklama gecikmedi.
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Gerçek ismi Neşe Yılmaz olan ünlü sanatçı Zara, güçlü sesi ile halk müziğinin sevilen isimlerinden biri bildiğiniz gibi.
Şarkıcı Zara, son dönemde güçlü sesinin yanı sıra verdiği kilolarla gündeme gelmişti.
Geçtiğimiz haftalarda bir film galasında görüntülenen ve davette siyah ışıltılı mini bir elbise tercih eden Zara, fiziği ile dikkat çekmişti.
Halk müziği sanatçısı Zara, son olarak sosyal medyaya düşen bir video ile gündeme geldi.
Zara, geçtiğimiz haftalarda Ankara'da bir mekanda sahne aldı. Ünlü şarkıcı, sahneye meslektaşı İlker Görgülü ile el ele çıkıp şarkı söyleyince aşk iddiaları havada uçmuştu. İşte o anlar;
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Zara, ve İlker Görgülü sahnede el ele 'Hatıran Yeter' parçasıyla düet yaptı. Görgülü, "Bir gün asil bir kadını tarif etmem için bir soru almış olsaydım eğer kesinlikle onun adı Zara olurdu" ifadelerini kullanarak paylaşım yaptı. Bu ifadeler aşk iddialarını iyice güçlendirdi.
Ancak çıkan haberlerin ardından Zara, Instagram hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.👇
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