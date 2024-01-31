Ayrıldıkları İddia Edilmişti: Erdem Şanlı ve Deniz Işın'ın İlişkileriyle İlgili Yeni Karar Aldıkları Öğrenildi
Ayrıldıkları İddia Edilmişti: Erdem Şanlı ve Deniz Işın'ın İlişkileriyle İlgili Yeni Karar Aldıkları Öğrenildi
Güzel oyuncu Deniz Işın, kendisi gibi oyuncu Erdem Şanlı ile 1 ay önce sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başladı. Çift, geçtiğimiz gün sosyal medya hesaplarından birbirleri ile olan fotoğrafları kaldırınca ayrılık iddiaları beraberinde gelmişti. Ancak ayrıldıkları konuşulan çiftin ilişkisinin tam gaz devam ettiği öğrenildi.
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Star TV ekranlarının sevilen dizisi Ömer'de Nevzat'ın kardeşi ressam Şule karakterine hayat veren Deniz Işın'ın yıldızı "Leyla ile Mecnun" dizisiyle parlamıştı hatırlarsanız.
Güzel oyuncu son dönemde özel hayatıyla sık sık magazin gündemine düşmeye başladı. Işın, 1 ay önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla meslektaşı Erdem Şanlı ile aşk yaşadığını duyurmuştu.
Çiçeği burnunda çiftimiz ilişkilerini daha da resmileştirerek birlikte gittikleri bir etkinlikte kameralar önüne geçmişti.
1 aydır doludizgin aşk yaşayan çift, ilişkilerini gözler önünde yaşamayı tercih ediyordu. Hatta taze çiftimiz dudak dudağa verdikleri aşk dolu pozu Instagram hesaplarından paylaşmıştı.
Ancak dünden beri Deniz Işın ve Erdem Şanlı'nın ayrıldığına dair iddialar ışık hızıyla yayılmaya başladı.
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Ayrılık iddialarını güçlendiren sebeplerden biri Erdem Şanlı'nın attığı bu tweet olmuştu. Ancak Şanlı, çok geçmeden attığı bu tweeti sildi.
Ayrılık iddialarını güçlendiren bir başka sebep ise çiftin sosyal medya hesaplarından birbirleriyle olan fotoğrafları silmesi olmuştu.
Bugün ise çiftin hayranlarını sevindirecek haber geldi. Erdem Şanlı ve Deniz Işın’ın ayrılmadığı, ikilinin yakın çevrelerine gözlerden uzak olmak için sosyal medyadan fotoğrafları kaldırdık dediği öğrenildi. Anlayacağınız ikilinin ilişkisi tam gaz devam ediyor...
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