Ayrıldıkları İddia Edilmişti: Erdem Şanlı ve Deniz Işın'ın İlişkileriyle İlgili Yeni Karar Aldıkları Öğrenildi

Güzel oyuncu Deniz Işın, kendisi gibi oyuncu Erdem Şanlı ile 1 ay önce sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başladı. Çift, geçtiğimiz gün sosyal medya hesaplarından birbirleri ile olan fotoğrafları kaldırınca ayrılık iddiaları beraberinde gelmişti. Ancak ayrıldıkları konuşulan çiftin ilişkisinin tam gaz devam ettiği öğrenildi.