Kıvanç Tatlıtuğ'dan Oğlu Kurt Efe'nin Eğitimi İçin Londra'ya Taşınacakları İddiasına Sitem Dolu Yanıt Geldi!
Kıvanç Tatlıtuğ'dan Oğlu Kurt Efe'nin Eğitimi İçin Londra'ya Taşınacakları İddiasına Sitem Dolu Yanıt Geldi!
Ülkenin en beğenilen ve en başarılı oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, yalnızca işiyle değil ailesiyle de sık sık gündem oluyor. Dizi projesi Aile'nin son bulmasının hemen ardından Tatlıtuğ ailesinin, oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için Londra'ya taşınacakları iddia edilmişti. Kıvanç Tatlıtuğ bu haberlere tepkisiz kalmadı!
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Gelmiş geçmiş en yakışıklı oyunculardan biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, oyunculuktaki başarısı ve aile hayatıyla da her zaman takdir toplamayı başarıyor.
2016 yılında dünya evine girdiği Başak Dizer ile ilişkisi parmakla gösterilirken, aileye bir de 2022 yılının nisan ayında Kurt Efe adında dünyalar güzeli bir minik katıldı.
Çıtayı arşa taşımaya niyetli Kıvanç Tatlıtuğ, babalık konusundaki üst düzey yeteneklerini de sergileyerek "bu kadarına da pes artık" dedirtti bu süreçte hepimize.
Geçtiğimiz günlerde bu kadar göz önünde olan bu ailenin, çocukları da büyürken onun eğitim hayatı ile ilgili bazı kararlar aldıklarına dair bazı söylentiler ortaya atılmıştı.
Tam da Kıvanç Tatlıtuğ'un son projesi Aile'nin son bulduğu anlarda, ailenin Londra'ya taşınacağı haberlerinin yapılması iddiayı daha da güçlendirmişti.
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Ancak Kıvanç Tatlıtuğ, baktı ki iddiaların ardı arkası kesilmiyor; doğrudan bir açıklama yaparak konuyu kapatmaya karar verdi!
Twitter hesabından yaptığı bu açıklamayla gitmeyeceklerini duyuran Tatlıtuğ, iddialara son noktayı koydu.
Londra defteri tekrar açılır mı bilemiyoruz ama gelişmeleri takip edeceğiz...
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