Kıvanç Tatlıtuğ'dan Oğlu Kurt Efe'nin Eğitimi İçin Londra'ya Taşınacakları İddiasına Sitem Dolu Yanıt Geldi!

Ülkenin en beğenilen ve en başarılı oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, yalnızca işiyle değil ailesiyle de sık sık gündem oluyor. Dizi projesi Aile'nin son bulmasının hemen ardından Tatlıtuğ ailesinin, oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için Londra'ya taşınacakları iddia edilmişti. Kıvanç Tatlıtuğ bu haberlere tepkisiz kalmadı!