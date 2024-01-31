Zeynep Bastık'ın Gözyaşlarından Hadise'nin Dişil Enerjisine 31 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
Zeynep Bastık'ın Gözyaşlarından Hadise'nin Dişil Enerjisine 31 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
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1. Demet Özdemir:
2. Kaan Yıldırım, "İyi Bir Aile Değiliz" filminin galasından paylaşım yaptı.
3. Didem Soydan ve Cem Adrian'dan nostaljik paylaşım...
4. Zeynep Bastık, "Aile" dizisinin final bölümünde gözyaşlarına boğuldu.
5. Başak Dizer'den spor paylaşımı geldi.
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6. Hande Doğandemir:
7. Hadise, paylaşımıyla yine yargı dağıttı.
8. Berkay'dan aile paylaşımı geldi.
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