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Zeynep Bastık'ın Gözyaşlarından Hadise'nin Dişil Enerjisine 31 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar

Zeynep Bastık'ın Gözyaşlarından Hadise'nin Dişil Enerjisine 31 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar

Instagram Magazin
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
31.01.2024 - 18:26

Merak ettiğiniz 'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınızın cevabı burada!

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1. Demet Özdemir:

2. Kaan Yıldırım, "İyi Bir Aile Değiliz" filminin galasından paylaşım yaptı.

3. Didem Soydan ve Cem Adrian'dan nostaljik paylaşım...

3. Didem Soydan ve Cem Adrian'dan nostaljik paylaşım...

4. Zeynep Bastık, "Aile" dizisinin final bölümünde gözyaşlarına boğuldu.

4. Zeynep Bastık, "Aile" dizisinin final bölümünde gözyaşlarına boğuldu.

5. Başak Dizer'den spor paylaşımı geldi.

5. Başak Dizer'den spor paylaşımı geldi.
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6. Hande Doğandemir:

7. Hadise, paylaşımıyla yine yargı dağıttı.

7. Hadise, paylaşımıyla yine yargı dağıttı.

8. Berkay'dan aile paylaşımı geldi.

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