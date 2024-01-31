31 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
31 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Neymar, sosyal medyada kilo almış halini paylaşanlara sert bir tepki gösterdi. Al Hilal forması giyen yıldız, eleştirilere el hareketiyle yanıt verdi. 31 yaşındaki futbolcunun paylaşımı, birçok futbolsever tarafından hoş karşılanmadı.
2. Geçtiğimiz günlerde Selin Şekerci'den öpüşme sahneleriyle ilgili bir itiraf gelmişti. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen da öpüşme sahnesine dair bir tavsiye verdi.
3. Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri programına katılan Aslı Bekiroğlu, bol bol magazin dedikodusu verdi. Kendisine benzetilen ünlü bir isimle galada karşılaşan Bekiroğlu, yaşadığı kaotik anları anlattı. Kullanıcılardan gizemli ünlü ismin kim olduğuna dair tahminler geldi.
4. Ünlü oyuncu İrem Sak şu sıralar yaşadığı aşkla gündemimizden düşmüyor. Posta Gazetesi'nin aktardığına göre, İrem Sak Amerika'da forma giyen basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz için Taylor Swift misali mekik dokuyormuş!
5. Beren Saat ve Belçim Bilgin arasında magazin dünyasında parmakla gösterilerin türden türden bir ardaşlık var. Beren Saat, yakın arkadaşının katıldığı doğum günü öncesi filtresiz arkadaşlıklarını doya doya anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Kızına 6 aylık hamile Eda Ece, ELLE dergisinin Şubat ayı kapağı oldu! Karnı burnunda pozları sosyal medya kullanıcılarının kalbini eritti!
7. Türk müziğinin sevilen gruplarından biri olan MFÖ ile çok yakından tanıdığımız Özkan Uğur, 3 kez yakalandığı lenf kanserine yenik düşerek hayatını kaybetmişti. Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur, BAU Radyo MüzikOnair Ödülleri'ne katıldı. Babası için yapılan anma töreninde konuşma yapan Uğur, tüm misafirlere duygusal anlar yaşattı.
8. Ünlü ve beğeni toplayan yıldız Sophia Turner birçok kişinin hayranlıkla takip ettiği bir isim. Sophia, yeteneğinin yanı sıra zarafeti ve sahip olduğu pozitif enerji ile de dikkat çekiyor. Joe Jonas ile biten ilişkisinin ardından kendisinin yeni bir sevgilisi var.
9. Biz rekorlar kraliçesi dedik, onun gibi şarkı sözü yazan yok deyip bağırımıza bassak da, bizler Taylor Swift'in çok umurunda değiliz gibi! Yarınlar yokmuşcasına sevgilisini görmek için özel jetinin ayrıcalıklarından faydalanan Swift, "Peki Dünya'mız?" diye sorgulattı.
10. İngiltere tarafından uluslararası yeteneklere verilen ‘Global Talent Visa’yı almaya hak kazanan Harun Tekin ile sevgilisi Melisa Sözen ile hayatlarının bir bölümünü Londra’da geçirecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Ülkenin en beğenilen ve en başarılı oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, yalnızca işiyle değil ailesiyle de sık sık gündem oluyor. Dizi projesi Aile'nin son bulmasının hemen ardından Tatlıtuğ ailesinin, oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için Londra'ya taşınacakları iddia edilmişti. Kıvanç Tatlıtuğ bu haberlere tepkisiz kalmadı!
12. Ünlü Arnavut ve İngiliz şarkıcımız Dua Lipa ya da diğer bilinen isimleriyle Tüla Lipa ve Şükrü Özyıldız. 33 yaşındaki İngiliz aktör ve model Callum Turner ile hem geçen hafta hem de geçtiğimiz gün öpüşerek kameralara poz verirken görüldüler.
13. Müzik dünyasının önde gelen isimlerinden Rafet El Roman, son dönemde yüzündeki değişimle gündeme gelen isimlerden biri oldu. Estetik yaptırdığını itiraf eden ünlü şarkıcı, Sabah Gazetesi Günaydın ekinden Tuba Kalçık'a konuştu.
14. Güzel oyuncu Deniz Işın, kendisi gibi oyuncu Erdem Şanlı ile 1 ay önce sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başladı. Çift, geçtiğimiz gün sosyal medya hesaplarından birbirleri ile olan fotoğrafları kaldırınca ayrılık iddiaları beraberinde gelmişti. Ancak ayrıldıkları konuşulan çiftin ilişkisinin tam gaz devam ettiği öğrenildi.
15. 88 yaşındaki oyuncu ikonu Alain Delon, çocukları arasındaki tıbbi ve yaşam düzenlemeleri konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle sağlık ve refah endişeleriyle ilgili olarak hukuki koruma altına alındı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda