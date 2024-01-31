Terminolojiye Ekleyin: Spiritüel Dostlar Beren Saat ve Belçim Bilgin'den "Filtresiz" Arkadaşlık Tanımı

'Hepimiz çok değiştik aslında ve o doğal yolda doğal seleksiyon yaşanıyor galiba, 30'lardan sonra özellikle. Değişmemize rağmen, birbirimize olan 'filtresiz' dostluğumuz hiçbir zaman değişmedi. Birbirimizi çok sevmekten hiçbir zaman vazgeçmedik ve her zaman daha çok derinleşti. Galiba her halimizle daha da çok sevebilmeyi temsil ediyor'