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Terminolojiye Ekleyin: Spiritüel Dostlar Beren Saat ve Belçim Bilgin'den "Filtresiz" Arkadaşlık Tanımı

Terminolojiye Ekleyin: Spiritüel Dostlar Beren Saat ve Belçim Bilgin'den "Filtresiz" Arkadaşlık Tanımı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
31.01.2024 - 11:56

Beren Saat ve Belçim Bilgin arasında magazin dünyasında parmakla gösterilerin türden türden bir ardaşlık var.  Beren Saat, yakın arkadaşının katıldığı doğum günü öncesi filtresiz arkadaşlıklarını doya doya anlattı.

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2006 ve 2008 yılları arasında yayınlanan Hatırla Sevgili adlı yapım Türk dizi tarihine damgasını vuranlardan hiç şüphesiz. İki sezon süren dizinin hem kadrosu hem de konusu epey ilgi çekiciydi.

2006 ve 2008 yılları arasında yayınlanan Hatırla Sevgili adlı yapım Türk dizi tarihine damgasını vuranlardan hiç şüphesiz. İki sezon süren dizinin hem kadrosu hem de konusu epey ilgi çekiciydi.

Cansel Elçin ve Okan Yalabık'ın başrollerinde yer aldığı yapım da Beren Saat de hafızalara kazınan bir performansa imza atmıştı. Saat, Hatırla Sevgili'nin setinde Belçim Bilgin'le tanışmıştı.

Cansel Elçin ve Okan Yalabık'ın başrollerinde yer aldığı yapım da Beren Saat de hafızalara kazınan bir performansa imza atmıştı. Saat, Hatırla Sevgili'nin setinde Belçim Bilgin'le tanışmıştı.

Dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını epey sağlam temeller üzerine atan Beren Saat ve Belçim Bilgin hala hafızalarımızın en güzel köşesinde duran “Hatırla Sevgili” dizisinin setinde başlayan arkadaşlıklarını yıllardır devam ettiriyorlar.

Dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını epey sağlam temeller üzerine atan Beren Saat ve Belçim Bilgin hala hafızalarımızın en güzel köşesinde duran “Hatırla Sevgili” dizisinin setinde başlayan arkadaşlıklarını yıllardır devam ettiriyorlar.

O zamandan sonra ikiliyi birlikte bir projede göremesek de onlar kurdukları dostluklarını beraber gittikleri tatillerde, akşam gezmelerinde ele güne gösterdiler.

O zamandan sonra ikiliyi birlikte bir projede göremesek de onlar kurdukları dostluklarını beraber gittikleri tatillerde, akşam gezmelerinde ele güne gösterdiler.

İkili arasındaki yakın dostluk magazin dünyasında da parmakla gösterilir oldu diyebiliriz hiç şüphesiz ki.

İkili arasındaki yakın dostluk magazin dünyasında da parmakla gösterilir oldu diyebiliriz hiç şüphesiz ki.
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Yaklaşık 17 yıldır birlikte olan iki güzel oyuncu fotoğraf çekimi için beraber kamera karşısına geçmiş ve ortaya çok keyifli kareler çıkmıştı.

Yaklaşık 17 yıldır birlikte olan iki güzel oyuncu fotoğraf çekimi için beraber kamera karşısına geçmiş ve ortaya çok keyifli kareler çıkmıştı.

Hepimize "nazar değmesin!" dedirten Beren Saat, arkadaşı için söylediği ""Birçok kez ülke değiştirmemize, hikayelerimiz çok başka türlü akmasına rağmen bir olmayı tecrübe ettik. Bir olmak; birbirimizin eli kolu olmak, gözü olmak bazen…" sözleriyle de epey konuşulmuştu.

Hepimize "nazar değmesin!" dedirten Beren Saat, arkadaşı için söylediği ""Birçok kez ülke değiştirmemize, hikayelerimiz çok başka türlü akmasına rağmen bir olmayı tecrübe ettik. Bir olmak; birbirimizin eli kolu olmak, gözü olmak bazen…" sözleriyle de epey konuşulmuştu.

'Aynı hikayeleri yaşamana gerek yok. Mesela ikimiz de Ankara'da büyüdük ama birimiz ülkenin doğusundan gelen bir aileye, diğerimiz ise suyun öte tarafından ülkeye göç etmiş bir aileye mensup.'

Son zamanlarda adını "Be" olarak değiştireceği haberleriyle ortalığı karıştıran Belçim Bilgin geçtiğimiz akşam Gayrettepe’de bir mekanda doğum gününü kutladı.

Son zamanlarda adını "Be" olarak değiştireceği haberleriyle ortalığı karıştıran Belçim Bilgin geçtiğimiz akşam Gayrettepe’de bir mekanda doğum gününü kutladı.

Şapka konseptinin belirlendiği geceye katılanlar arasında elbette Beren Saat ve eşi Kenan Doğulu da vardı. Güzel oyuncu, Bilgin'le olan "filtresiz arkadaşlığını" tanımladı.

Şapka konseptinin belirlendiği geceye katılanlar arasında elbette Beren Saat ve eşi Kenan Doğulu da vardı. Güzel oyuncu, Bilgin'le olan "filtresiz arkadaşlığını" tanımladı.

"Hayatta en sevdiğim kadınlardan biri Belçim. Çok seviyorum onu, bu akşam da onun varlığını kutlamaya geldik" diyen Beren Saat, Belçim Bilgin'in kendisini için ne ifade ettiğini Muhabir Online kameralarına anlattı.

"Hayatta en sevdiğim kadınlardan biri Belçim. Çok seviyorum onu, bu akşam da onun varlığını kutlamaya geldik" diyen Beren Saat, Belçim Bilgin'in kendisini için ne ifade ettiğini Muhabir Online kameralarına anlattı.

'Hepimiz çok değiştik aslında ve o doğal yolda doğal seleksiyon yaşanıyor galiba, 30'lardan sonra özellikle. Değişmemize rağmen, birbirimize olan 'filtresiz' dostluğumuz hiçbir zaman değişmedi. Birbirimizi çok sevmekten hiçbir zaman vazgeçmedik ve her zaman daha çok derinleşti. Galiba her halimizle daha da çok sevebilmeyi temsil ediyor'

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"Filtresiz dostluk" tanımını da şöyle anlattı Saat: "İnsanlar çok yakın dost olabilirler ama birbirlerine hikayelerini filtreli anlatabilirler öyle bir filtreden bahsediyorum. Belçim benim hayatta hiçbir şeyi filtrelemeden her şeyi olduğu gibi konuşabildiğim canım arkadaşım."

"Filtresiz dostluk" tanımını da şöyle anlattı Saat: "İnsanlar çok yakın dost olabilirler ama birbirlerine hikayelerini filtreli anlatabilirler öyle bir filtreden bahsediyorum. Belçim benim hayatta hiçbir şeyi filtrelemeden her şeyi olduğu gibi konuşabildiğim canım arkadaşım."

O anları da buradan izleyebilirsiniz:

O anları da buradan izleyebilirsiniz:

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