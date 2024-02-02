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Sibil Çetinkaya Sevgilisi Şükrü Özyıldız'ı Yine Sakladı! 2 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Sibil Çetinkaya Sevgilisi Şükrü Özyıldız'ı Yine Sakladı! 2 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
02.02.2024 - 17:59

Merak ettiğiniz 'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınızın cevabı burada!

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Ezhel, Bugy ile yeni şarkısı için stüdyoya girdi.

Ezhel, Bugy ile yeni şarkısı için stüdyoya girdi.

Hadise'den yeni reels.

Melek Mosso ve eşi film galasında poz verdiler.

Melek Mosso ve eşi film galasında poz verdiler.

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Yeliz Yeşilmen Uludağ tatilini bu pozla sonlandırdı.

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Simge konser pozunu paylaştı.
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Kaan Yıldırım başrolünde bulunduğu İyi Bir Aile Değiliz filminin galasında sevgilisi Pınar Deniz'in de bulunduğu kutlama pozunu paylaştı.

Kaan Yıldırım başrolünde bulunduğu İyi Bir Aile Değiliz filminin galasında sevgilisi Pınar Deniz'in de bulunduğu kutlama pozunu paylaştı.

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Sibil Çetinkaya oyuncu sevgilisi Şükrü Özyıldız'ı yine saklamayı tercih etti.

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Danla Bilic bir internet platformunun özel davetine katıldı.

Şevval Sam konser videosunu paylaştı.

Çağla Şıkel'den yeni poz.

Çağla Şıkel'den yeni poz.
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