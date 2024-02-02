Sibil Çetinkaya Sevgilisi Şükrü Özyıldız'ı Yine Sakladı! 2 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Sibil Çetinkaya Sevgilisi Şükrü Özyıldız'ı Yine Sakladı! 2 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Ezhel, Bugy ile yeni şarkısı için stüdyoya girdi.
Melek Mosso ve eşi film galasında poz verdiler.
Yeliz Yeşilmen Uludağ tatilini bu pozla sonlandırdı.
Simge konser pozunu paylaştı.
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Kaan Yıldırım başrolünde bulunduğu İyi Bir Aile Değiliz filminin galasında sevgilisi Pınar Deniz'in de bulunduğu kutlama pozunu paylaştı.
Sibil Çetinkaya oyuncu sevgilisi Şükrü Özyıldız'ı yine saklamayı tercih etti.
Danla Bilic bir internet platformunun özel davetine katıldı.
Çağla Şıkel'den yeni poz.
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