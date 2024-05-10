Wanda Nara Yetişkin İçerikleri Sitesiyle Anlaştı: Mauro Icardi’nin Eşi Wanda Nara +18 İçerikler Üretecek

Tarzı, paylaşımları ve çektiği klipler ile adından sık sık söz ettiren Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara şimdi de +18 içerik sitesi ile anlaşma sağladı. Wanda Nara +18 içerikler üretmek üzere Divasplay platformuyla anlaştığını duyurdu.