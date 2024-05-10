Wanda Nara Yetişkin İçerikleri Sitesiyle Anlaştı: Mauro Icardi’nin Eşi Wanda Nara +18 İçerikler Üretecek
Wanda Nara Yetişkin İçerikleri Sitesiyle Anlaştı: Mauro Icardi’nin Eşi Wanda Nara +18 İçerikler Üretecek
Tarzı, paylaşımları ve çektiği klipler ile adından sık sık söz ettiren Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara şimdi de +18 içerik sitesi ile anlaşma sağladı. Wanda Nara +18 içerikler üretmek üzere Divasplay platformuyla anlaştığını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi, yeşil sahada adından söz ettirirken eşi Wanda Nara da paylaşıları, klipleri, şimdi de yeni anlaşmasıyla adından sıkça söz ettiriyor.
Son olarak Mauro Icardi ile birlikte çektikleri klipteki sahneleri çok konuşulan Wanda Nara yeni anlaşmasıyla da gündem oldu.
Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 'hassas içerikler' kategorisine giren, +18 içeriklerin yer aldığı Divasplay ile çalışacağını duyurdu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın