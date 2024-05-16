Hazal Kaya Aşk-ı Memnu'dan Vazgeçemiyor: "Ziyagiller Yine Çok Mağdur"
Hazal Kaya Aşk-ı Memnu'dan Vazgeçemiyor: "Ziyagiller Yine Çok Mağdur"
Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal'i canlandırsa da her fırsatta oynadığı karaktere ne kadar gıcık olduğundan bahseden Hazal Kaya, ne olursa olsun vazgeçemiyor. Eşi Ali Atay'la birlikte tekrar Aşk-ı Memnu maratonu yapan Kaya'nın son paylaşımı herkesi çok güldürdü.
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Hazal Kaya'nın yıllardır rol aldığı yapımlar arasından aklımıza en çok kazınan Aşk-ı Memnu elbette.
Hazal Kaya'nın yıllar sonra Aşk-ı Memnu hakkında yaptığı itiraflar da hepimizi güldürmüştü tabii ki.
İki hamileliğinde de Aşk-ı Memnu'yu baştan izlediğini ve 2 kez bitirdiğini söyleyen Hazal Kaya, eşi Ali Atay'la birlikte yeniden diziye başladıklarını söylemişti.
Geçtiğimiz haftalarda dizide babasını canlandıran Selçuk Yöntem'le bir araya geldiği anlar hepimizi duygulandırmıştı.
Üstüne bir de Hazal Kaya'dan tekrar Aşk-ı Memnu paylaşımı geldi! Kendisi Ziyagiller'in haline üzüldü...
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