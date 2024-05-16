Hazal Kaya Aşk-ı Memnu'dan Vazgeçemiyor: "Ziyagiller Yine Çok Mağdur"

Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal'i canlandırsa da her fırsatta oynadığı karaktere ne kadar gıcık olduğundan bahseden Hazal Kaya, ne olursa olsun vazgeçemiyor. Eşi Ali Atay'la birlikte tekrar Aşk-ı Memnu maratonu yapan Kaya'nın son paylaşımı herkesi çok güldürdü.