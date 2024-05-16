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Hazal Kaya Aşk-ı Memnu'dan Vazgeçemiyor: "Ziyagiller Yine Çok Mağdur"

Hazal Kaya Aşk-ı Memnu'dan Vazgeçemiyor: "Ziyagiller Yine Çok Mağdur"

Aşk-ı Memnu Hazal Kaya
GNS
GNS - Onedio Editörü
16.05.2024 - 10:57

Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal'i canlandırsa da her fırsatta oynadığı karaktere ne kadar gıcık olduğundan bahseden Hazal Kaya, ne olursa olsun vazgeçemiyor. Eşi Ali Atay'la birlikte tekrar Aşk-ı Memnu maratonu yapan Kaya'nın son paylaşımı herkesi çok güldürdü.

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Hazal Kaya'nın yıllardır rol aldığı yapımlar arasından aklımıza en çok kazınan Aşk-ı Memnu elbette.

Hazal Kaya'nın yıllardır rol aldığı yapımlar arasından aklımıza en çok kazınan Aşk-ı Memnu elbette.

2008-2010 yılları arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi hala fenomenliğini koruyor bildiğiniz gibi. Özellikle sosyal medyanın da etkisiyle sık sık efsane yapımla ilgili paylaşım görmeye devam ediyor.

Hazal Kaya'nın yıllar sonra Aşk-ı Memnu hakkında yaptığı itiraflar da hepimizi güldürmüştü tabii ki.

Hazal Kaya'nın yıllar sonra Aşk-ı Memnu hakkında yaptığı itiraflar da hepimizi güldürmüştü tabii ki.

Diziyi yıllar içerisinde tekrar tekrar izlediğini söyleyen Hazal Kaya, sürekli canlandırdığı Nihal karakterine ne kadar gıcık olduğundan bahsediyordu. Ancak ikinci kez izlediğinde artık Nihal'e üzüldüğünden bahsetmişti.

İki hamileliğinde de Aşk-ı Memnu'yu baştan izlediğini ve 2 kez bitirdiğini söyleyen Hazal Kaya, eşi Ali Atay'la birlikte yeniden diziye başladıklarını söylemişti.

İki hamileliğinde de Aşk-ı Memnu'yu baştan izlediğini ve 2 kez bitirdiğini söyleyen Hazal Kaya, eşi Ali Atay'la birlikte yeniden diziye başladıklarını söylemişti.

'İkinci izlediğimde çok üzüldüm Nihal’e. Varlık içinde yokluk.'

Geçtiğimiz haftalarda dizide babasını canlandıran Selçuk Yöntem'le bir araya geldiği anlar hepimizi duygulandırmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda dizide babasını canlandıran Selçuk Yöntem'le bir araya geldiği anlar hepimizi duygulandırmıştı.

Adnan Ziyagil ve Nihal Ziyagil'in yıllar sonra yeniden yan yana olması herkesin 'vefa budur' yorumlarını beraberinde getirmişti.

Üstüne bir de Hazal Kaya'dan tekrar Aşk-ı Memnu paylaşımı geldi! Kendisi Ziyagiller'in haline üzüldü...

Üstüne bir de Hazal Kaya'dan tekrar Aşk-ı Memnu paylaşımı geldi! Kendisi Ziyagiller'in haline üzüldü...

'Eşim eve geldi demeden, eşimin eve geldiğini belirtiyorum. Firdevs Hanım'ın kumarda yakalandığı bölümü izliyoruz. Ziyagiller yine çok mağdur!'

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