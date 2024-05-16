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Aniden 11 Kilo Veren Demet Akalın Şov Yapar Gibi Göbeğini Açınca "Kaslar da mı Estetik?" Diye Düşündürttü

Aniden 11 Kilo Veren Demet Akalın Şov Yapar Gibi Göbeğini Açınca "Kaslar da mı Estetik?" Diye Düşündürttü

Demet Akalın
GNS
GNS - Onedio Editörü
16.05.2024 - 12:46

Magazinde konuşmayı en sevdiğimiz isimlerden biri de Demet Akalın tabii ki. Kendisi son dönemde Gel Konuşalım programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Diğer bir yandan verdiği kilolarla da gündemde elbette. Yaza 11 kilo vererek giren Akalın'dan göbek açık poz geldi! Peki kaslar lens mi?

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Giderli şarkı denince akla gelen ilk isim olan Demet Akalın, son dönemde pek çok konuyla karşımıza çıkıyor.

Giderli şarkı denince akla gelen ilk isim olan Demet Akalın, son dönemde pek çok konuyla karşımıza çıkıyor.

Aramızda Kalmasın'ın sunucularından biri olan ünlü isim diğer bir yandan sosyal medyada kiloları tarafından aldığı eleştirilerden bahsetmişti. Giydiği kıyafetlere gelen yorumlara tepki vermekten de çekinmemişti.

Akalın yaza eski formunda girmek için harekete geçmiş ve bayramda sahne almadığını, operasyon geçirdiğini anlatmıştı.

Akalın yaza eski formunda girmek için harekete geçmiş ve bayramda sahne almadığını, operasyon geçirdiğini anlatmıştı.

Operasyon ile birlikte 10 kilo verdiğini anlatan Demet Akalın, yağ aldırdığını söylemişti. Hatta doktoruyla yaşadığı komik anları da anlatıp 'Adam beni ilk önce istemedi' diyerek hepimizi güldürmüştü.

Aldırdığı yağlar ile birden 11 kilo veren Demet Akalın, "Hatunlar çok önüme geçmişti." diyerek eski formunu yakaladığını dile getirmişti.

Aldırdığı yağlar ile birden 11 kilo veren Demet Akalın, "Hatunlar çok önüme geçmişti." diyerek eski formunu yakaladığını dile getirmişti.

'Hatunlar çok önüme geçmişti. Bir kendinize gelin bakayım. Fizikse bizde de var.'

Burada paylaşmıştık:

Akalın sosyal medya hesabından göbeğini açtığı fotoğrafı paylaşınca kaslarıyla karşı karşıya kaldık.

Akalın sosyal medya hesabından göbeğini açtığı fotoğrafı paylaşınca kaslarıyla karşı karşıya kaldık.

'Doktorum 6 kilo yağ aldı. Şimdiye dek 11 kilo verdim, daha da vereceğim. Diyet de yapıyorum. Hedefim 10 sene önceki kıyafetlere girebilmek.'

"Kaslar lens mi?" misali kaslarının da estetik olduğu iddia edilince, 2. Sayfa tarafından kendisine sorulan soruya cevap verip "Aşk olsun" dedi.

"Kaslar lens mi?" misali kaslarının da estetik olduğu iddia edilince, 2. Sayfa tarafından kendisine sorulan soruya cevap verip "Aşk olsun" dedi.

'Yağları aldırınca kaslarım çıkıyor aşk olsun. Kaç sene spor yaptık.'

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