Aniden 11 Kilo Veren Demet Akalın Şov Yapar Gibi Göbeğini Açınca "Kaslar da mı Estetik?" Diye Düşündürttü
Aniden 11 Kilo Veren Demet Akalın Şov Yapar Gibi Göbeğini Açınca "Kaslar da mı Estetik?" Diye Düşündürttü
Magazinde konuşmayı en sevdiğimiz isimlerden biri de Demet Akalın tabii ki. Kendisi son dönemde Gel Konuşalım programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Diğer bir yandan verdiği kilolarla da gündemde elbette. Yaza 11 kilo vererek giren Akalın'dan göbek açık poz geldi! Peki kaslar lens mi?
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Giderli şarkı denince akla gelen ilk isim olan Demet Akalın, son dönemde pek çok konuyla karşımıza çıkıyor.
Akalın yaza eski formunda girmek için harekete geçmiş ve bayramda sahne almadığını, operasyon geçirdiğini anlatmıştı.
Aldırdığı yağlar ile birden 11 kilo veren Demet Akalın, "Hatunlar çok önüme geçmişti." diyerek eski formunu yakaladığını dile getirmişti.
Akalın sosyal medya hesabından göbeğini açtığı fotoğrafı paylaşınca kaslarıyla karşı karşıya kaldık.
"Kaslar lens mi?" misali kaslarının da estetik olduğu iddia edilince, 2. Sayfa tarafından kendisine sorulan soruya cevap verip "Aşk olsun" dedi.
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