Aniden 11 Kilo Veren Demet Akalın Şov Yapar Gibi Göbeğini Açınca "Kaslar da mı Estetik?" Diye Düşündürttü

Magazinde konuşmayı en sevdiğimiz isimlerden biri de Demet Akalın tabii ki. Kendisi son dönemde Gel Konuşalım programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Diğer bir yandan verdiği kilolarla da gündemde elbette. Yaza 11 kilo vererek giren Akalın'dan göbek açık poz geldi! Peki kaslar lens mi?