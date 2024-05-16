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Evrene Mesaj Vermeyi Yanlış Anlayan Bengisu Apak'ın Niyet Ettiği Konu "Allah Başka Dert Vermesin" Dedirtti

Evrene Mesaj Vermeyi Yanlış Anlayan Bengisu Apak'ın Niyet Ettiği Konu "Allah Başka Dert Vermesin" Dedirtti

GNS
GNS - Onedio Editörü
16.05.2024 - 14:39

Bengisu Apak da tıpkı eşi Sarp Apak gibi komedi konusunda sosyal medyanın gözde isimlerinden biri. Diğer bir yandan hem Sarp Apak'la hem de bireysel yaptığı stand-up gösterileriyle dikkat çekiyor. Kendisi bu sefer de Instagram hikayelerinde evrene mesaj verdiği anlarla hepimizi güldürdü...

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Sarp Apak ve Bengisu Apak 2018 yılında dünyaevine girmişti hatırlarsanız.

Sarp Apak ve Bengisu Apak 2018 yılında dünyaevine girmişti hatırlarsanız.

Çift ilişkilerini daha çok sosyal medyadan ve magazinden uzak tutarak yaşamaya çalışıyor. Ancak ikilinin iletişimini anlamamız bir süre aldı tabii.

Tabii Sarp Apak'ın sürekli eşinden bahsetmesi ve bu bahislerinin hepsinin övgü dolu olması hepimize "maşallah" dedirtmişti.

Tabii Sarp Apak'ın sürekli eşinden bahsetmesi ve bu bahislerinin hepsinin övgü dolu olması hepimize "maşallah" dedirtmişti.

Hanımcılığı dibine kadar yaşayan ve kendisiyle bu konuda oldukça gurur duyan Sarp Apak'ın sözlerinden etkilenmedik desek yalan olur. 

'Şov yapmıyorum bildiğiniz hanımcıyım bundan da hiç gocunmuyorum. Bizim evde de böyleydi. Eşim mutluysa, ben de mutlu olurum. Huzur için tüm erkeklere hanımcılığı tavsiye ediyorum.'

Bengisu Apak'ın da komedyen yönünü ortaya çıkartmasıyla aslında ne kadar çekici biri olduğunu biz de görmüş olduk.

Bengisu Apak'ın da komedyen yönünü ortaya çıkartmasıyla aslında ne kadar çekici biri olduğunu biz de görmüş olduk.

Kimilerine göre ağır ve maskülen bir tarzı olsa da kimileri tarafından bu halleri oldukça ilgi çekici ve eğlenceli. Tabii sosyal medyasından da bu durumu görebiliyoruz. Takipçileriyle birebir iletişimde olmayı seven biri.

Takip edenler kendisinin sık sık sohbet içeren hikayelerini izlemiştir. Bu sefer de evrene mesaj vermeyi yanlış anladığı anlarla karşımıza çıktı Bengisu Apak.

Takip edenler kendisinin sık sık sohbet içeren hikayelerini izlemiştir. Bu sefer de evrene mesaj vermeyi yanlış anladığı anlarla karşımıza çıktı Bengisu Apak.

Güne 'B*k gibi bir gün, b*k gibi bir saat.' diyerek başlayan Bengisu Apak takipçilerinin iç sesini dile getirmiş oldu.

Evrene mesaj gönderdiği anlarda "Allah'ım bir mucize olsa da, Rabbim! Ben 101 oynayabilsem. Bir mucize yaşansa da ben 101 oynayabilsem. Niyet ettim, evrene gönderdim."

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"Benim evrenle mesajlaşma daha çok bu minvalde. Bakalım nerede patlayacağım... Bak şimdi böyle sorarsan evren sana 'Allll burada' diyormuş. Böyle konuşmamak gerekiyormuş. Tövbe iptal."

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