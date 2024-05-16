Evrene Mesaj Vermeyi Yanlış Anlayan Bengisu Apak'ın Niyet Ettiği Konu "Allah Başka Dert Vermesin" Dedirtti

Hanımcılığı dibine kadar yaşayan ve kendisiyle bu konuda oldukça gurur duyan Sarp Apak'ın sözlerinden etkilenmedik desek yalan olur.

'Şov yapmıyorum bildiğiniz hanımcıyım bundan da hiç gocunmuyorum. Bizim evde de böyleydi. Eşim mutluysa, ben de mutlu olurum. Huzur için tüm erkeklere hanımcılığı tavsiye ediyorum.'