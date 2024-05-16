Evrene Mesaj Vermeyi Yanlış Anlayan Bengisu Apak'ın Niyet Ettiği Konu "Allah Başka Dert Vermesin" Dedirtti
Evrene Mesaj Vermeyi Yanlış Anlayan Bengisu Apak'ın Niyet Ettiği Konu "Allah Başka Dert Vermesin" Dedirtti
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Sarp Apak ve Bengisu Apak 2018 yılında dünyaevine girmişti hatırlarsanız.
Tabii Sarp Apak'ın sürekli eşinden bahsetmesi ve bu bahislerinin hepsinin övgü dolu olması hepimize "maşallah" dedirtmişti.
Bengisu Apak'ın da komedyen yönünü ortaya çıkartmasıyla aslında ne kadar çekici biri olduğunu biz de görmüş olduk.
Takip edenler kendisinin sık sık sohbet içeren hikayelerini izlemiştir. Bu sefer de evrene mesaj vermeyi yanlış anladığı anlarla karşımıza çıktı Bengisu Apak.
Evrene mesaj gönderdiği anlarda "Allah'ım bir mucize olsa da, Rabbim! Ben 101 oynayabilsem. Bir mucize yaşansa da ben 101 oynayabilsem. Niyet ettim, evrene gönderdim."
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"Benim evrenle mesajlaşma daha çok bu minvalde. Bakalım nerede patlayacağım... Bak şimdi böyle sorarsan evren sana 'Allll burada' diyormuş. Böyle konuşmamak gerekiyormuş. Tövbe iptal."
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