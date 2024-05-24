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Cannes Tartışmasıyla Tepki Çeken Esra Dermancıoğlu Tuvalet Pozuyla “Ne Yapmak İstiyor?” Dedirtti

Cannes Tartışmasıyla Tepki Çeken Esra Dermancıoğlu Tuvalet Pozuyla “Ne Yapmak İstiyor?” Dedirtti

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
24.05.2024 - 10:46

Cannes Film Festivali’ne giden Türk kadın oyuncuları “çıplaklık” ve “estetik” üzerinden vuran Esra Dermancıoğlu paylaştığı tuvalet pozuyla yeniden tartışma yarattı.

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Günlerdir devam eden Cannes Film Festivali’nde birçok ünlü güzel ülkemizi temsil etti ve etmeye de devam ediyor.

Günlerdir devam eden Cannes Film Festivali’nde birçok ünlü güzel ülkemizi temsil etti ve etmeye de devam ediyor.

Kırmızı halıdaki kombinleri çok beğenilen oyuncuların yanı sıra hiçbir anlam verilemeyen, demode bulunan ve kimilerine göre de çok cesur bulunan parçalar taşıyan isimler de vardı

Kırmızı halıdaki kombinleri çok beğenilen oyuncuların yanı sıra hiçbir anlam verilemeyen, demode bulunan ve kimilerine göre de çok cesur bulunan parçalar taşıyan isimler de vardı

Başta Dilan Çiçek Deniz ve Pınar Deniz ikilisinin Cannes’da boy gösterirken giydikleri sosyal medyada epey tartışma konusu oldu.

Başta Dilan Çiçek Deniz ve Pınar Deniz ikilisinin Cannes’da boy gösterirken giydikleri sosyal medyada epey tartışma konusu oldu.

Oyuncu Esra Dermancıoğlu da bu konu hakkında fikrini belirtmekten hiç geri kalmamış ve Instagram hesabından zehir zemberek açıklamalarda bulunarak oyuncuları “çıplaklık üzerinden topa tutmuştu.

Oyuncu Esra Dermancıoğlu da bu konu hakkında fikrini belirtmekten hiç geri kalmamış ve Instagram hesabından zehir zemberek açıklamalarda bulunarak oyuncuları “çıplaklık üzerinden topa tutmuştu.

Söyledikleri yüzünden tüm okların üzerine çevrildiğini fark eden Dermancıoğlu'ndan bir de açıklama gelmişti:

Açıklamalarıyla tartışma yaratan ve Cannes’dan dönen oyuncuların bir bir cevap verdiği Dermancıoğlu yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

Açıklamalarıyla tartışma yaratan ve Cannes’dan dönen oyuncuların bir bir cevap verdiği Dermancıoğlu yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

Transparan kıyafeti yüzünden epey eleştiri alan Dilan Çiçek Deniz de cevap verdi....👇

Elbisesiyle asaletini konuşturan Birce Akalay da 👇👇

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“Onlar adına utandım” diyen ünlü oyuncu tuvaletteyken çekindiği bir kareyi sosyal medya hesabından “İkinci beyin önemli” notuyla paylaştı.

“Onlar adına utandım” diyen ünlü oyuncu tuvaletteyken çekindiği bir kareyi sosyal medya hesabından “İkinci beyin önemli” notuyla paylaştı.

Görenleri dumur eden tuvalet pozu “Bu neydi şimdi?” dedirtirken tepkileri de beraberinde getirdi:

Görenleri dumur eden tuvalet pozu “Bu neydi şimdi?” dedirtirken tepkileri de beraberinde getirdi:
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