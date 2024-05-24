Cannes Tartışmasıyla Tepki Çeken Esra Dermancıoğlu Tuvalet Pozuyla “Ne Yapmak İstiyor?” Dedirtti
Cannes Tartışmasıyla Tepki Çeken Esra Dermancıoğlu Tuvalet Pozuyla “Ne Yapmak İstiyor?” Dedirtti
Cannes Film Festivali’ne giden Türk kadın oyuncuları “çıplaklık” ve “estetik” üzerinden vuran Esra Dermancıoğlu paylaştığı tuvalet pozuyla yeniden tartışma yarattı.
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Günlerdir devam eden Cannes Film Festivali’nde birçok ünlü güzel ülkemizi temsil etti ve etmeye de devam ediyor.
Kırmızı halıdaki kombinleri çok beğenilen oyuncuların yanı sıra hiçbir anlam verilemeyen, demode bulunan ve kimilerine göre de çok cesur bulunan parçalar taşıyan isimler de vardı
Başta Dilan Çiçek Deniz ve Pınar Deniz ikilisinin Cannes’da boy gösterirken giydikleri sosyal medyada epey tartışma konusu oldu.
Oyuncu Esra Dermancıoğlu da bu konu hakkında fikrini belirtmekten hiç geri kalmamış ve Instagram hesabından zehir zemberek açıklamalarda bulunarak oyuncuları “çıplaklık üzerinden topa tutmuştu.
Açıklamalarıyla tartışma yaratan ve Cannes’dan dönen oyuncuların bir bir cevap verdiği Dermancıoğlu yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.
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“Onlar adına utandım” diyen ünlü oyuncu tuvaletteyken çekindiği bir kareyi sosyal medya hesabından “İkinci beyin önemli” notuyla paylaştı.
Görenleri dumur eden tuvalet pozu “Bu neydi şimdi?” dedirtirken tepkileri de beraberinde getirdi:
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