Tehditler Savurdu: Sokak Hayvanlarının "Uyutulması" Tasarısını Gören Ceylan Ertem Öfkeden Deliye Döndü!
Tehditler Savurdu: Sokak Hayvanlarının "Uyutulması" Tasarısını Gören Ceylan Ertem Öfkeden Deliye Döndü!
Sokak hayvanlarına yönelik yasa tasarısının Meclis'e geleceği haberleri paylaşılırken ortaya çıkan 'uyutma' detayı hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem de açtı ağzını yumdu gözünü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
AK Parti'nin son dönemlerin en çok konuşulan konularından biri olan sokak köpekleriyle ilgili yaşanan sorunlar hakkında kanun teklifi hazırladığı ve perşembe günü TBMM'e sunacağı haberleri gündemde önemli bir yer aldı.
Yeni yasa teklifinde yer alan maddeler ise tüm hayvanseverlerin tepkisini topladı! Söz konusu maddelerin içerisinde canlıların "uyutulmasına" dair şu ifadeler yer aldı:
"Her belediye, barınaklarındaki köpeklerin fotoğraflarını çekerek sahiplendirme ilanı yayınlayacak. Her bir köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün beklenecek. 30 gün sonunda sahiplenilmeyen köpekler uyutulacak."
Sokak köpeklerinin uyutulmasına dair getirileceği söylenen "çözüm" başta Twitter ve Instagram olmak üzere tüm sosyal medyayı da ayağa kaldırdı!
Sahiplendirilmeyen köpeklerin açıkça öldürüleceği haberinden sonra öfkeden deliye dönen isimlerden biri de şarkıcı Ceylan Ertem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
X hesabından sert tepki gösteren Ertem, "Bu yasa tasarısı geçemez. Hadi geçti diyelim. Benim nasıl bir canavara dönüşeceğimi izleriz hep birlikte. Öldürün bakalım 1 tanesini de görelim neler oluyor. Şuraya yazıyorum" diyerek tehditler savurdu!
Ceylan Ertem'in yasa tasarısını duyduğu andan itibaren yaptığı paylaşımlar da art arda geldi!
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
En kolay yol neyse onu seçiyorsunuz.. Yaşatmak yerine, öldürmek vicdansızlıktır! Bunu düşünenler de hayvanları canından edenlerden farksızdır. Umarım bu yasa... Devamını Gör
ben de öldürmelerinden yana değil elbette ama şu sokak köpeklerine kesin bir çözüm şart. her yerde, parklarda piknik alanlarında kapı önlerinde sayısı çok fa... Devamını Gör
Bilim insanları yerine şarkıcıları ünlü yapınca böyle oluyor. 12 yaşındaki çocukların öğrendiği besin zincirini kocaman haliyle bilmeyen cahiller, sırf saçm... Devamını Gör
Köpeğin besin zinciri ile ne alakası var cühela insan?
sokaklarda cirit atan katillere ,magandalara ,tecavüzcüsüne ,sapığına gücü yetmeyenler şu mazlumların canını alarak ülkeyi kurtarmayı hedefliyor ne süper bir... Devamını Gör
Katilleri, tecavüzcüleri bilhassa içeri tıkmıyorlar ki millet idam diye diretsin, anayasa değişsin ve içeride tutup özellikle çıkarmadıkları adamları idamla ... Devamını Gör