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Ablasının Eşiyle Evlenen Gülden Karaböcek'in "Sen Evlisin" Parçasını Seslendirdiği Anlar Gündem Oldu

Ablasının Eşiyle Evlenen Gülden Karaböcek'in "Sen Evlisin" Parçasını Seslendirdiği Anlar Gündem Oldu

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
24.05.2024 - 13:28

Türk fantezi müziğinin öncülerinden biri olan Gülden Karaböcek'in ortaya çıkan bir konser görüntüsü gündeme bomba gibi düştü. Vokal kullanmadan canlı olarak “Sen Evlisin” şarkısını söyleyen Gülden Karaböcek'e ablasının boşandığı eşiyle evlenmesi hakkında birçok tepki geldi.

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Dilek Taşı, Hatıran Yeter, Sevmez Olaydım, Sürünüyorum, Duyar mısın Feryadımı gibi birçok parçayla hafızalarımıza kazınan Gülden Karaböcek kariyeri kadar özel hayatıyla da yıllar boyu Türk magazinine konu olmuş bir isimdir.

Dilek Taşı, Hatıran Yeter, Sevmez Olaydım, Sürünüyorum, Duyar mısın Feryadımı gibi birçok parçayla hafızalarımıza kazınan Gülden Karaböcek kariyeri kadar özel hayatıyla da yıllar boyu Türk magazinine konu olmuş bir isimdir.

Konuyu eminim çoğunuz biliyordur ama bilmeyenler için çok kısa şekilde özetleyelim; Gülden Karaböcek, uzun yıllardır ablası Neşe Karaböcek'le küs halde.

Konuyu eminim çoğunuz biliyordur ama bilmeyenler için çok kısa şekilde özetleyelim; Gülden Karaböcek, uzun yıllardır ablası Neşe Karaböcek'le küs halde.

Bunun nedeni de Gülden Karaböcek'in ablası Neşe'nin 1975 yılında boşandığı eşi yapımcı Atilla Alpsakarya'yla evlenmesiydi...

Bunun nedeni de Gülden Karaböcek'in ablası Neşe'nin 1975 yılında boşandığı eşi yapımcı Atilla Alpsakarya'yla evlenmesiydi...

Bir çorbacıda sahne aldığı görüntülerin ortaya çıkmasıyla beraber yeniden adından söz ettiren usta sanatçı hakkında o dönem pek çok yorum yapılmış, hatta Demet Akalın da 'Enişteci' demişti!

Bir çorbacıda sahne aldığı görüntülerin ortaya çıkmasıyla beraber yeniden adından söz ettiren usta sanatçı hakkında o dönem pek çok yorum yapılmış, hatta Demet Akalın da 'Enişteci' demişti!

Konuyla ilgili detayları da bu haberimizde vermiştik:

Olayın üzerinden yıllar geçmiş olsa da bu "ihanet" unutulamadı, hala çoğu kişi bu konu yüzünden Gülden Karaböcek'e kızgın bile diyebiliriz.

Olayın üzerinden yıllar geçmiş olsa da bu "ihanet" unutulamadı, hala çoğu kişi bu konu yüzünden Gülden Karaböcek'e kızgın bile diyebiliriz.
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Geçtiğimiz gün konser görüntüsü ortaya çıkan Gülden Karaböcek uzun yıllar sonra “Sen Evlisin” şarkısını söyledi.

Geçtiğimiz gün konser görüntüsü ortaya çıkan Gülden Karaböcek uzun yıllar sonra “Sen Evlisin” şarkısını söyledi.

70 yaşındaki Gülden Karaböcek'in vokale ihtiyaç duymadan gerçekleştirdiği canlı performansı dinleyicilerinin hayran bıraktı.

70 yaşındaki Gülden Karaböcek'in vokale ihtiyaç duymadan gerçekleştirdiği canlı performansı dinleyicilerinin hayran bıraktı.

Dinleyicilerin bir kısmı bu canlı performans konusunda mest olurken kimileri de ikonik şarkı seçimi yüzünden eski defterleri açarak Gülden Karaböcek'i eleştirdi.

Gelen yorumlardan birkaçını da buradan görebilirsiniz...

Gelen yorumlardan birkaçını da buradan görebilirsiniz...
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