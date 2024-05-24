Ablasının Eşiyle Evlenen Gülden Karaböcek'in "Sen Evlisin" Parçasını Seslendirdiği Anlar Gündem Oldu

Türk fantezi müziğinin öncülerinden biri olan Gülden Karaböcek'in ortaya çıkan bir konser görüntüsü gündeme bomba gibi düştü. Vokal kullanmadan canlı olarak “Sen Evlisin” şarkısını söyleyen Gülden Karaböcek'e ablasının boşandığı eşiyle evlenmesi hakkında birçok tepki geldi.