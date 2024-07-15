Kiracılarının Ödediği Tutarlardan Yakınan Ünlü İsimlerin Yanında Nuri Alço'nun Aylık Kira Miktarı Gündem Oldu!

Bildiğiniz gibi son zamanlarda birçok ünlü isim kiraya verdiği evlerinde oturan kiracıların ödediği tutarlardan şikayetçi. Çoğu kiracısıyla mahkemelik olan ünlü isimlerin ardından eski Yeşilçam yıldızlardından Nuri Alço'nun ödediği kira miktarı gündeme bomba gibi oturdu, efsane oyuncun ev sahibiyle davalık olduğu öğrenildi.