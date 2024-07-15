Kiracılarının Ödediği Tutarlardan Yakınan Ünlü İsimlerin Yanında Nuri Alço'nun Aylık Kira Miktarı Gündem Oldu!
Kiracılarının Ödediği Tutarlardan Yakınan Ünlü İsimlerin Yanında Nuri Alço'nun Aylık Kira Miktarı Gündem Oldu!
Bildiğiniz gibi son zamanlarda birçok ünlü isim kiraya verdiği evlerinde oturan kiracıların ödediği tutarlardan şikayetçi. Çoğu kiracısıyla mahkemelik olan ünlü isimlerin ardından eski Yeşilçam yıldızlardından Nuri Alço'nun ödediği kira miktarı gündeme bomba gibi oturdu, efsane oyuncun ev sahibiyle davalık olduğu öğrenildi.
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Geçtiğimiz aylardan bu yana sağlık sorunları ile gündeme gelen Yeşilçam'ın efsane ismi Nuri Alço son olarak kontrol açamlı gittiği hastaneden gözünden ameliyat olarak ayrılmıştı. Sağlık durumunun iyi olduğu söylenen Alço bu sefer gündeme ödediği kira miktarıyla geldi!
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Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Nuri Alço, ev sahibiyle mahkemelik oldu! Ev sahibinin yeni aldığı evi kendisinin kullanacağını belirterek Alço'ya noter onaylı ihtar gönderdiği söylendi.
Ünlü Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço'nun İstanbul'daki 2016 yılından bu yana kiracı olarak kaldığı evden tahliye edilmesi adına ev sahibinin dava açtığı ortaya çıktı. 8 yıldır Kağıthane ilçesindeki dairesinde yaşayan Nuri Alço'yu evden çıkaramayan ev sahibi, mahkemeye başvuruda bulundu.
Ancak, Alço, ihtarın kirayı artırma amacıyla gönderildiğini ve ev sahibinin evi hiç ziyaret etmediğini ifade etti.
Ünlü aktör, dilekçesinin devamında, ev sahibinin kendisini telefonla arayarak mevcut 3 bin 500 TL'lik kira bedelini 15 bin TL'ye çıkarmasını talep ettiğini ve aksi halde yasal yollara başvuracağını belirterek kendisini tehdit ettiğini söyledi.
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Akıllara düşük kira miktarları yüzünden kiracılarınan şikayetçi olan ve mahkemeye başvuran diğer ünlü isimleri getiren efsane oyuncunun kira tutarı gündem oldu!
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madem evde kendin oturacaksın baştan hiç kiraya verme
kiracılar ne etsin? ev sahiplerini gaza getiren emlakçılar yüzünden saçma sapan fiyatlara çıkmak istiyorlar.
klasik ev sahibinin bahaneleri,benimkide böyle yaptı bende belasını versin dedim çıktım.2.haftasina kalmadan kiraya vermiş.yazıklar olsun bin beter olun inşa... Devamını Gör
Bu gerekçeyle çıkardıysa, mahkemeye verip bir yıllık kira bedelini kanırtabilirsin. Bir avukata başvur derim.