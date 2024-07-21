Duygular Şelale: 7 Sene Önce Acun Ilıcalı'yla Evlendiği Yere Dönen Şeyma Subaşı Eski Aşkını Yad Etti!
Duygular Şelale: 7 Sene Önce Acun Ilıcalı'yla Evlendiği Yere Dönen Şeyma Subaşı Eski Aşkını Yad Etti!
Attığı her adım olay olan Şeyma Subaşı, bu sefer de eski eşi Acun Ilıcalı'yla aşkını yad ettiği anlarla gündeme geldi!
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Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın evlenmesi 2017 yılının en büyük magazin bombasıydı hatırlarsanız.
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Acun Ilıcalı henüz evliyken başlayan ilişkileri olaylı başlamış, olaylı da bitmişti. Evlendikten hemen bir sene sonra 2018'de boşanan ikilik 8 yıllık birliktelerine son verdi.
Şeyma Subaşı'nı Acun Ilıcalı'yla tanıdık ama boşandıktan sonra da unutmadık! Unutamadık daha doğrusu, Şeyma Subaşı her paylaşımıyla olay oldu, dünyayı gezip hayatın keyfini çıkardığı anlarla hepimizi kıskandırdı. Kıskandırmaya da devam ediyor!
Zaman zaman çalkantılı aşk hayatı, zaman zaman hakkında çıkan bitmek tükenmek bilmeyen aşk dedikoduları ve hepsi birbirinden iddialı pozlarıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı yine gündeme oturmayı başardı, fakat bu sefer gol hiç mi hiç beklemediğimiz yerden geldi!
Eskilere dönmeye karar veren Şeyma Subaşı eski aşkını yad etti! 7 yıl önce Acun Ilıcalı'yla evlendiği mekanı ziyaret etti. Fransa, St. Tropez'de nikahının kıyıldığı yerde poz veren Şeyma Subaşı, paylaşımına "Buraya geri döndüğümde biraz duygusallaştım çünkü 7 yıl önce burada evlenmiştim" notunu düştü...
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