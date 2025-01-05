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Avcılar’da 17 Yaşındaki Ehliyetsiz Sürücü 8 Araca Çarparak Ortalığı Birbirine Kattı

Avcılar’da 17 Yaşındaki Ehliyetsiz Sürücü 8 Araca Çarparak Ortalığı Birbirine Kattı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
05.01.2025 - 16:27 Son Güncelleme: 05.01.2025 - 16:33

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Avcılar Cihangir Mahallesi'nde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü R.Ç., trafikte kaos yarattı. Ormanlı Caddesi ile Kayısı Sokak kesişiminde otomobiliyle ilerlerken kontrolü kaybeden genç sürücü, park halindeki 8 araca çarptı. Vatandaşların durdurmak istediği R.Ç., olay yerinden kaçmaya çalışırken kaldırıma çarparak durabildi. O anlar çevredeki vatandaşların kameralarına yansıdı. Kazanın ardından R.Ç. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: https://www.iha.com.tr/istanbul-haber...
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17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, park halindeki 8 araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, sürücüyü yakaladı. Ehliyetsiz araç kullandığı için R.Ç.'ye 37 bin 354 TL para cezası kesilirken, hakkında adli işlem başlatıldı.

17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, park halindeki 8 araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, sürücüyü yakaladı. Ehliyetsiz araç kullandığı için R.Ç.'ye 37 bin 354 TL para cezası kesilirken, hakkında adli işlem başlatıldı.

Araç sahiplerinden Şenol Hacımehmet, "Yukarıdan aşağı sokağa girmiş. Ben sesler duydum ve aşağı indim. Vura vura gelmiş, benim aracım da zarar gördü. Polis geldi, tutanak tutuldu" diyerek yaşananları anlattı.

Araç sahiplerinden Şenol Hacımehmet, "Yukarıdan aşağı sokağa girmiş. Ben sesler duydum ve aşağı indim. Vura vura gelmiş, benim aracım da zarar gördü. Polis geldi, tutanak tutuldu" diyerek yaşananları anlattı.

O anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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