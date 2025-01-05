Avcılar’da 17 Yaşındaki Ehliyetsiz Sürücü 8 Araca Çarparak Ortalığı Birbirine Kattı

Kaynak: https://www.iha.com.tr/istanbul-haber...
Avcılar Cihangir Mahallesi'nde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü R.Ç., trafikte kaos yarattı. Ormanlı Caddesi ile Kayısı Sokak kesişiminde otomobiliyle ilerlerken kontrolü kaybeden genç sürücü, park halindeki 8 araca çarptı. Vatandaşların durdurmak istediği R.Ç., olay yerinden kaçmaya çalışırken kaldırıma çarparak durabildi. O anlar çevredeki vatandaşların kameralarına yansıdı. Kazanın ardından R.Ç. hakkında yasal işlem başlatıldı.
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17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, park halindeki 8 araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, sürücüyü yakaladı. Ehliyetsiz araç kullandığı için R.Ç.'ye 37 bin 354 TL para cezası kesilirken, hakkında adli işlem başlatıldı.
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Araç sahiplerinden Şenol Hacımehmet, "Yukarıdan aşağı sokağa girmiş. Ben sesler duydum ve aşağı indim. Vura vura gelmiş, benim aracım da zarar gördü. Polis geldi, tutanak tutuldu" diyerek yaşananları anlattı.
O anlar👇📹
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