Kızılcık Şerbeti'nin Eski Apo'su Settar Tanrıöğen'in Yeni Dizisindeki Rolü Belli Oldu!

Kızılcık Şerbeti'nden geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Settar Tanrıöğen ekranlara geri dönüyor. Kızılcık Şerbeti'nin eski Apo'su ekranın en çok sevilen dizisi Kızıl Goncalar'da rol alacak. Birsen Altuntaş, usta oyuncunun rolünü açıkladı. Duyunca sizin de çok heyecanlanacağınıza eminiz! İşte, Kızılcık Şerbeti'nin eski Apo'su Settar Tanrıöğen'in yeni rolü...