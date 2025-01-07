Kızılcık Şerbeti'nin Eski Apo'su Settar Tanrıöğen'in Yeni Dizisindeki Rolü Belli Oldu!
Kızılcık Şerbeti'nin Eski Apo'su Settar Tanrıöğen'in Yeni Dizisindeki Rolü Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
Kızılcık Şerbeti'nden geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Settar Tanrıöğen ekranlara geri dönüyor. Kızılcık Şerbeti'nin eski Apo'su ekranın en çok sevilen dizisi Kızıl Goncalar'da rol alacak. Birsen Altuntaş, usta oyuncunun rolünü açıkladı. Duyunca sizin de çok heyecanlanacağınıza eminiz! İşte, Kızılcık Şerbeti'nin eski Apo'su Settar Tanrıöğen'in yeni rolü...
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Kızılcık Şerbeti'nden geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ayrılmak zorunda kalan usta oyuncu Settar Tanrıöğen hepimizi çok üzmüştü.
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Sağlık durumunun iyileştiğini ve yakında setlere döneceğini bildiğimiz başarılı oyuncudan güzel haber geldi.
Usta isim ekranın sevilen bir başka dizisi Kızıl Goncalar'da rol alacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızıl Goncalar'da oynayacağı rolü de belli oldu.
Settar Tanrıöğen Kızıl Goncalar'da “Saatçi Aziz” karakterine hayat verecek. Evladının intikamı için yaşayan bir karakter olacak.
Tanrıöğen, Perşembe günü sete çıkacak olan dizinin 34. bölümünde hikayeye giriş yapacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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