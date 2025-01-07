Rolü İlginizi Çekecek: Kim Milyoner Olmak İster'in Sunucusu Oktay Kaynarca Yeni Dizisi ile Ekrana Dönüyor!

Son olarak 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinde izlediğimiz Oktay Kaynarca, bir süredir dizi projelerinde yer almıyor. Ünlü oyuncu ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu yapıyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kaynarca yeni bir proje ile anlaştı. Ancak ekranlara dijital platform üzerinden dönecek. Üstelik bu kez oynayacağı rol de hepinizi şaşırtacak.