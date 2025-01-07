Rolü İlginizi Çekecek: Kim Milyoner Olmak İster'in Sunucusu Oktay Kaynarca Yeni Dizisi ile Ekrana Dönüyor!
Rolü İlginizi Çekecek: Kim Milyoner Olmak İster'in Sunucusu Oktay Kaynarca Yeni Dizisi ile Ekrana Dönüyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/o...
Son olarak 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinde izlediğimiz Oktay Kaynarca, bir süredir dizi projelerinde yer almıyor. Ünlü oyuncu ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu yapıyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kaynarca yeni bir proje ile anlaştı. Ancak ekranlara dijital platform üzerinden dönecek. Üstelik bu kez oynayacağı rol de hepinizi şaşırtacak.
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Son olarak 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinde izlediğimiz Oktay Kaynarca, GAİN için çekilen bir dizide yer alacak.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizi İstanbul’da çekilecek ve hikayede rüşvet ve yolsuzluk nedeniyle açılan soruşturma sürecinde ev hapsi alan belediye başkanı Aziz Saygın başrol olacak.
Elbette, Kaynarca da bu ilginç karaktere hayat verecek. Daha önce ekranlarda görmediğimiz türden yazılan hikaye daha şimdiden herkesin ilgisini çekmeyi başardı.
Dizide Oktay Kaynarca’ya; Rojda Demirer, Kadriye Kenter, Hakan Boyav, İpek Çiçek, Hakan Karsak, Çiğdem Batur, Ziya Kürküt, Egemen Uysal, Gizem Terzi ve Mustafa Alabora’nın eşlik edecek. Siz bu diziyi izler misiniz? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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