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Viyana'da Şık Nikah: Gazeteci Elif Dağdeviren, Ünlü Turizmci Cem Kınay ile Evlendi!

Viyana'da Şık Nikah: Gazeteci Elif Dağdeviren, Ünlü Turizmci Cem Kınay ile Evlendi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
21.12.2024 - 20:54

Gazetecilik kimliğinin yanı sıra televizyoncu ve film yapımcısı olarak da bilinen Elif Dağdeviren özel bir haberle gündeme geldi. Turizmci Cem Kınay ile uzun süredir aşk yaşayan Elif Dağdeviren geçtiğimiz gün nikah masasına oturdu.

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Film yapımcısı ve gazeteci Elif Dağdeviren 2012 yılında gönlünü ülkemizin ünlü turizmcilerinden Cem Kınay’a kaptırmıştı.

Film yapımcısı ve gazeteci Elif Dağdeviren 2012 yılında gönlünü ülkemizin ünlü turizmcilerinden Cem Kınay’a kaptırmıştı.

Yıllardan bu yana aşkları katlanarak büyüyen çift, el ele verip farklı ülkeler gezip romantik pozlarını sosyal medyadan paylaşmıştı.

Yıllardan bu yana aşkları katlanarak büyüyen çift, el ele verip farklı ülkeler gezip romantik pozlarını sosyal medyadan paylaşmıştı.

Hastalıkta ve sağlıkta her daim birbirlerinin yanlarında olan Elif Dağdeviren ve Cem Kınay geçtiğimiz gün aşklarını nikah masasına taşıdı.

Hastalıkta ve sağlıkta her daim birbirlerinin yanlarında olan Elif Dağdeviren ve Cem Kınay geçtiğimiz gün aşklarını nikah masasına taşıdı.

Gözde ikili Viyana Ebreichsdorf Belediyesi'nde bir ömür boyu mutluluğa "Evet!" dediler.

Gözde ikili Viyana Ebreichsdorf Belediyesi'nde bir ömür boyu mutluluğa "Evet!" dediler.

Belediye başkanı Wolfgang Kocevar’ın kıydığı nikahın şahitliğini de Aşağı Avusturya Eyalet Başkanı Erwin Pröll ile Dilara Karabey üstlendi.

Belediye başkanı Wolfgang Kocevar’ın kıydığı nikahın şahitliğini de Aşağı Avusturya Eyalet Başkanı Erwin Pröll ile Dilara Karabey üstlendi.
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Gazeteci Elif Dağdeviren ve turizmci Cem Kınay çiftine bir ömür boyu mutluluk diliyoruz... ❤️

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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