Ortalık Fena Karışıyor: Haluk Levent'i Dolandırıcılıkla Suçlayan Deniz Akkaya'nın Hapsi İstendi!
Ortalık Fena Karışıyor: Haluk Levent'i Dolandırıcılıkla Suçlayan Deniz Akkaya'nın Hapsi İstendi!
Haluk Levent, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra bölgedeki vatandaşlara yardım götürmek adına AHBAP Derneği'yle beraber bağış toplamıştı. Deniz Akkaya, hedef haline getirdiği Haluk Levent'i dolandırıcılıkla suçlayınca ortalık karışmıştı. Haluk Levent'in şikayeti üzerine iddianame hazırlandı ve eski mankenin hapsi talep edildi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Haluk Levent, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli korkunç depremlerin ardından bölge halkına yardım etmek için canını dişine takan isimlerden biri olmuştu.
Kurucusu olduğu AHBAP'la birlikte yardıma ihtiyaç duyan her depremzedenin elinden tutabilmek için sahada çalışan Levent, topladığı bağışlarla da takdir toplamıştı.
Bir kesimin gönlünü fetheden ünlü şarkıcı bir kesim tarafından da eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Bu isimlerden biri de Deniz Akkaya'ydı!
Akkaya, "Sezgin Baran Korkmaz ile el ele bir insana para teslim eden insanlar cahildir! Bu bir özel uçak fotoğrafı değil, bu geçmiş davaları değil. Bu fotoğrafın açıklaması yoktur" diyerek tepki çeken bir paylaşımla gündem yaratmıştı.
Haluk Levent kendisini dolandırıcıkla suçlayan Akkaya hakkında sessiz kalmamış ve suçlamaların ispatlanması için suç duyurusunda bulunmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Olanlara tepki gösteren Akkaya ise "Bu suçları işlemedim. Bu paylaşımların bir bölümünü kötü niyetle keserek ve benim yaptığım paylaşımların anlamını bozarak algı yaratmaya çalışmışlardır" demişti.
Sonuçlanan davada Akkaya hakkında takipsizlik kararı verilmiş ve "Şüpheli Deniz Akkaya hakkında Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma, İftira ve Tehdit suçlarındankamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına" ifadesi yer almıştı.
İkili cephesinde yeni gelişmeler yaşandı. Levent'in şikayeti üzerine hazırlanan iddianamede, eski mankenin farklı zamanlarda yaptığı paylaşımlar yüzünden Levent'in onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiği ifade edildi.
Şikayetler üzerine hazırlanan iddianamede şüpheli Deniz Akkaya'nın zincirleme şekilde ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret' suçundan 4 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Şüpheli konumundaki Akkaya'nın beklenen yargılanmasının önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacağı açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Haluk Levent'in dolandırıcıkla suçlanmasından sonra sosyal medya kullanıcıları Deniz Akkaya'ya tepki gösterdi👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Şıllık çek cezanı 😎
Cahilliğin kanlı canlı örneği..
Haluk Levent’in tırnağı olamazlar cehalet sürüsün