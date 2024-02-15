Survivor All Star'ın Yeni Bölüm Fragmanına Hakan Hatipoğlu Damga Vurdu: Rio Ödülünde Ailesini mi Aradı?
Survivor All Star'ın Yeni Bölüm Fragmanına Hakan Hatipoğlu Damga Vurdu: Rio Ödülünde Ailesini mi Aradı?
Hatırlarsanız Dominik'e polis baskınına neden olan yarışmacı Seda Aktuğlu Survivor All Star 2024'ün en çok konuşulan olayıydı. Survivor'un yeni fragmanında Acun Ilıcalı ile Hakan Hatipoğlu arasında geçen diyalog 'İkinci Seda Vukuatı mı' dedirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Survivor All Star 2024, bildiğiniz gibi her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Kaosların ve tartışmaların hat safhada olduğu bu yıl oldukça olaylı geçiyor!
En sevilen yarışmacıların bir arada olduğu bu sezonun izleme zevki de oldukça yüksek. Ancak bunda ortalığın sürekli karışıyor olmasının da payı yok değil.
Survivor All Star'ın geçtiğimiz dakikalarda yayınlanan yeni bölüm fragmanında ortalık yine çok karışık.
Arık tartışmalara alıştık. Ancak tıpkı Seda vukuatına benzer bir olay yaşayacağımızın sinyallerini veren yeni fragmanda olaylar bitmiyor.
Yeni bölüm fragmanında özellikle de Hakan Hatipoğlu ile Acun Ilıcalı arasında geçen diyalog ilgi çekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ilıcalı'nın Hatipoğlu'na "Sever misin iletişim ödüllerini?" diye sormasıyla başlayan ilginç diyalog, "Çok oldu mu ailenle konuşmayalı?" sorusu ile devam ediyor.
Hatipoğlu'nun yüzündeki ifade bir şeylerin yolunda gitmediğini kanıtlar nitelikte olsa da Acun Ilıcalı sorularına devam ediyor.
Ilıcalı'nın "Güzel ödül kazanmışsın maşallah, riske giriyorsan negatif tarafını da göze alacaksın" cümleleri Hakan Hatipoğlu'nu resmen dumur ediyor.
Tüm konseyi şoke eden bu diyaloglar akıllara "Hakan Hatipoğlu Rio ödülünde ailesini mi aradı?" sorusunu getiriyor.
İşte Survivor All Star yeni bölüm fragmanı 👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda