Survivor All Star'ın Yeni Bölüm Fragmanına Hakan Hatipoğlu Damga Vurdu: Rio Ödülünde Ailesini mi Aradı?

Hatırlarsanız Dominik'e polis baskınına neden olan yarışmacı Seda Aktuğlu Survivor All Star 2024'ün en çok konuşulan olayıydı. Survivor'un yeni fragmanında Acun Ilıcalı ile Hakan Hatipoğlu arasında geçen diyalog 'İkinci Seda Vukuatı mı' dedirtti.