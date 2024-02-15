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Müstehcen Görüntüleri ile Tepki Çeken Saba Tümer'in Yeni Programı Aşk Adası'na RTÜK İnceleme Başlattı!

Müstehcen Görüntüleri ile Tepki Çeken Saba Tümer'in Yeni Programı Aşk Adası'na RTÜK İnceleme Başlattı!

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
16.02.2024 - 00:01

Saba Tümer'in sunuculuğunu yapacağı yeni programı Aşk Adası'nın ilk fragmanı yayınlanmıştı. Müstehcen görüntülerle dikkat çeken programa RTÜK inceleme başlattı.

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Biliyorsunuz ki Saba Tümer, uzun bir aradan sonra bir grup insanın bir villa içerisinde romantizm arayışına girecek olduğu Aşk Adası programının sunuculuğunu üstelenecek.

Biliyorsunuz ki Saba Tümer, uzun bir aradan sonra bir grup insanın bir villa içerisinde romantizm arayışına girecek olduğu Aşk Adası programının sunuculuğunu üstelenecek.

İlk fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanan Aşk Adası, Netflix'in Too Hot to Handle isimli yarışma programına benzetilmişti.

İlk fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanan Aşk Adası, Netflix'in Too Hot to Handle isimli yarışma programına benzetilmişti.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Alışık olduğumuzun dışında bir formata sahip olan Aşk Adası, daha ilk fragmanında gösterilen müstehcen sahneleri ile çok eleştirilmişti.

Alışık olduğumuzun dışında bir formata sahip olan Aşk Adası, daha ilk fragmanında gösterilen müstehcen sahneleri ile çok eleştirilmişti.

Geçtiğimiz saatlerde fragmandaki görüntüleri ile infiale neden olan program hakkında RTÜK tarafından inceleme başlatıldığı açıklandı.

Geçtiğimiz saatlerde fragmandaki görüntüleri ile infiale neden olan program hakkında RTÜK tarafından inceleme başlatıldığı açıklandı.

RTÜK başkanı Ebubekir Şahin, Aşk Adası ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

RTÜK başkanı Ebubekir Şahin, Aşk Adası ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

'Sosyal medya başta olmak üzere bazı basın organlarında tartışılan 'Aşk Adası' isimli bir yapımla alakalı gerekli ön inceleme Üst Kurulumuz tarafından yapılmıştır. Üst Kurul Başkanlığı, bir dijital medya platformunda yayınlanacağı belirtilen yapımla alakalı yapmış olduğu araştırmada, tanıtım fragmanının ilgili seç-izle platformu tarafından yayınlanmadığını belirlemiştir. RTÜK, program fragmanının bahse konu dijital yayıncının bilgisi dışında yapımcı firmanın kendi sitesinden onay alınmadan yayınladığını tespit etmiştir. Toplumsal ve kültürel değerlerimizle bağdaşmayan hiçbir yapıma müsaade etmeyen RTÜK'ün konuyu yakından takip ettiğinin bilinmesini önemle kamuoyuna arz ederiz.'

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