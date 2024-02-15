Müstehcen Görüntüleri ile Tepki Çeken Saba Tümer'in Yeni Programı Aşk Adası'na RTÜK İnceleme Başlattı!
Müstehcen Görüntüleri ile Tepki Çeken Saba Tümer'in Yeni Programı Aşk Adası'na RTÜK İnceleme Başlattı!
Saba Tümer'in sunuculuğunu yapacağı yeni programı Aşk Adası'nın ilk fragmanı yayınlanmıştı. Müstehcen görüntülerle dikkat çeken programa RTÜK inceleme başlattı.
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Biliyorsunuz ki Saba Tümer, uzun bir aradan sonra bir grup insanın bir villa içerisinde romantizm arayışına girecek olduğu Aşk Adası programının sunuculuğunu üstelenecek.
İlk fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanan Aşk Adası, Netflix'in Too Hot to Handle isimli yarışma programına benzetilmişti.
Alışık olduğumuzun dışında bir formata sahip olan Aşk Adası, daha ilk fragmanında gösterilen müstehcen sahneleri ile çok eleştirilmişti.
Geçtiğimiz saatlerde fragmandaki görüntüleri ile infiale neden olan program hakkında RTÜK tarafından inceleme başlatıldığı açıklandı.
RTÜK başkanı Ebubekir Şahin, Aşk Adası ile ilgili şu açıklamaları yaptı:
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