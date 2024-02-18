Seda Aktuğlu "Yuvamı Yıkmaya Çalıştı" İddialarının Ardından Sahra'nın Eşi İdris'in Mesajlarını İfşaladı!

Survivor'da olaylar durulmuyor. Seda Aktuğlu'nun Sahra ve eşi İdris ile aralarını bozmaya çalıştığı iddia edilmiş, bu iddiadan hemen sonra da Sahra'nın yarışmayı bıraktığı açıklanmıştı. Sahra'nın Instagram hesabından canlı yayın açarak Seda'nın tüm bunları elemede adının yazılmasına engel olmadığı için yaptığını açıkladı. Bunun üzerine Seda Aktuğlu hiç beklenmeyen bir şekilde yanıt verdi.