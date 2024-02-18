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Seda Aktuğlu "Yuvamı Yıkmaya Çalıştı" İddialarının Ardından Sahra'nın Eşi İdris'in Mesajlarını İfşaladı!

Seda Aktuğlu "Yuvamı Yıkmaya Çalıştı" İddialarının Ardından Sahra'nın Eşi İdris'in Mesajlarını İfşaladı!

survivor
themyscira - Misafir Editör
18.02.2024 - 21:47

Survivor'da olaylar durulmuyor. Seda Aktuğlu'nun Sahra ve eşi İdris ile aralarını bozmaya çalıştığı iddia edilmiş, bu iddiadan hemen sonra da Sahra'nın yarışmayı bıraktığı açıklanmıştı. Sahra'nın Instagram hesabından canlı yayın açarak Seda'nın tüm bunları elemede adının yazılmasına engel olmadığı için yaptığını açıkladı. Bunun üzerine Seda Aktuğlu hiç beklenmeyen bir şekilde yanıt verdi.

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Survivor'da çok yakın arkadaş oldukları bilinen Seda ve Sahra arasındaki ipler, Seda'nın elenmesiyle gerilmişti.

Survivor'da çok yakın arkadaş oldukları bilinen Seda ve Sahra arasındaki ipler, Seda'nın elenmesiyle gerilmişti.

Seda'nın elenmesinden bir süre sonra Sahra'nın, eşi İdris ile aralarını bozmaya çalıştığına dair duyumlar aldığı iddia edilmiş ve Sahra yarışmadan ayrılmak istemişti.

Seda'nın elenmesinden bir süre sonra Sahra'nın, eşi İdris ile aralarını bozmaya çalıştığına dair duyumlar aldığı iddia edilmiş ve Sahra yarışmadan ayrılmak istemişti.

Tüm bu iddialar üzerine Sahra, Instagram hesabından bir canlı yayın açarak hem Nagihan'la kavgasını hem de Seda'nın yaptıklarını açıkladı.

Sahra'nın eşi İdris ile mesajlaşmalarını ifşa eden Seda, iddialara bu şekilde yanıt vermeyi tercih etti.

Sahra'nın eşi İdris ile mesajlaşmalarını ifşa eden Seda, iddialara bu şekilde yanıt vermeyi tercih etti.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) sebebiyle yayınlayamadığımız mesajlarda, Sahra'nın eşi İdris'in Ogeday'ı kıskandığı görülüyor.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) sebebiyle yayınlayamadığımız mesajlarda, Sahra'nın eşi İdris'in Ogeday'ı kıskandığı görülüyor.

İdris Aybirdi'nin "Aralarında bir şey mi var?" diye sormasının ardından pek çok küfür ve tehdit ettiği görülüyor.

İdris Aybirdi'nin "Aralarında bir şey mi var?" diye sormasının ardından pek çok küfür ve tehdit ettiği görülüyor.
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Bakalım bu kez Sahra-İdris cephesinden yeni bir yanıt gelecek mi?

Bakalım bu kez Sahra-İdris cephesinden yeni bir yanıt gelecek mi?

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Halil Değerli

Survivor, Yalan Rüzgarına döndü...

Cübbeli Palpatine Hoca

Tatlıtuğ, Aslantuğ, bir ara şeyi görmüştü Büyüktuğ. Şimdi de Aktuğlu demek? Hmm.