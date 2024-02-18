İsmail Saymaz ile Ersan Şen Canlı Yayında Kavga Etmişti: "Sokağın Sözü'nün Yayından Kaldırıldı"
İsmail Saymaz ile Ersan Şen Canlı Yayında Kavga Etmişti: "Sokağın Sözü'nün Yayından Kaldırıldı"
Kaynak: https://www.odatv4.com/medya/sokagin-...
Geçtiğimiz günlerde Sözcü TV'de yayınlanan Sokağın Sözü programında ortam epey gerilmişti. Sözcü yazarı, gazeteci İsmail Saymaz ile hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen canlı yayında 'hitabet' tartışması yaşamıştı. Oda Tv'nin haberine göre, program yayından kaldırıldı.
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Sözcü TV ekranlarında Serap Belovacıklı’nın sunculuğunu üstlendiği Sokağın Sözü programında geçtiğimiz günlerde epey gergin anlar yaşandı.
15 Şubat Perşembe akşamı yayınlanan bölümde Sözcü yazarı, gazeteci İsmail Saymaz ve hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen konuk oldu.
Kısa bir zaman kalan 31 Mart Yerel Seçimler hakkında yapılan tartışma anında İsmail Saymaz konuşurken araya bir anda Ersan Şen girdi.
Ersan Şen "Bana söz verecek misiniz yoksa yayından çıkayım mı? 1 saattir konuşulur mu lan? İnsaf" diye sert çıkışınca şaşıran İsmail Saymaz da şu sözlerle karşılık verdi:
Tansiyon bir anda yükselince önce yayının sesi kısıldı ardından da sunucu Serap Belovacıklı tarafların sakinleşmesi için reklam arasına gitti.
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Oda Tv'nin haberine göre, Sözcü TV ekranlarında yaşanan bu olaydan sonra gazeteci İsmail Saymaz kanal yönetimiyle görüştü. Şen ile 'hitabet' tartışmasına giren Saymaz programın bitirilmesini talep etti.
Kanal yönetimi, İsmail Saymaz'ın bu talebini olumlu değerlendirdiği haberi ise kısa sürede gündem oldu. Sokağın Sözü programı yayından kaldırılırken Sözcü Tv'den henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.
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