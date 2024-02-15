Sözcü TV’de İsmail Saymaz ile Ersan Şen Birbirine Girdi: “1 Saat Konuşulur mu Lan!”
Sözcü TV’de İsmail Saymaz ile Ersan Şen Birbirine Girdi: “1 Saat Konuşulur mu Lan!”
Sözcü TV’de yayınlanan Sokağın Sözü programının yorumcuları gazeteci İsmail Saymaz ile hukukçu Ersan Şen arasında gerginlik yaşandı. İsmail Saymaz’ın çok uzun konuştuğunu “ Saat Konuşulur mu Lan!” Sözleriyle dile getiren Şen’e, İsmail Saymaz’dan da sert tepki geldi.
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Sözcü TV’de Serap Belovacıklı’nın sunduğu Sokağın Sözü programında tansiyon çok yükseldi.
İsmail Saymaz konuştuğu sırada söze giren hukukçu Ersan Şen “Bana söz verecek misiniz yoksa yayından çıkayım mı? 1 saat konuşulur mu lan? Neyse konuşun umurumda değil” sözleriyle tepki gösterdi.
Şen’in sözlerine İsmail Saymaz da “Bir daha benimle böyle konuşmayın. Bir daha benimle konuşursanız üslubumu değiştiririm, saygısızlık yaparım, benden ağır cevap alırsınız” dedi.
Tartışma devam ederken reji yorumcuların sesini kıstı ve program reklam arasına gitti.
İşte canlı yayında yaşanan gerginlik…
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