Sözcü TV’de İsmail Saymaz ile Ersan Şen Birbirine Girdi: “1 Saat Konuşulur mu Lan!”

Sözcü TV’de yayınlanan Sokağın Sözü programının yorumcuları gazeteci İsmail Saymaz ile hukukçu Ersan Şen arasında gerginlik yaşandı. İsmail Saymaz’ın çok uzun konuştuğunu “ Saat Konuşulur mu Lan!” Sözleriyle dile getiren Şen’e, İsmail Saymaz’dan da sert tepki geldi.