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"İnsanları Önemseyen Şirket Kültürü!" 9 İşçiyi Arama Çalışmaları Sürerken Anagold Madencilik İş İlanı Verdi

"İnsanları Önemseyen Şirket Kültürü!" 9 İşçiyi Arama Çalışmaları Sürerken Anagold Madencilik İş İlanı Verdi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
15.02.2024 - 22:55

İliç’teki felaketin ardından 9 işçiyi arama çalışmaları sürerken Anagold Madencilik, LinkedIn üzerinden iş ilanı açtı. Faaliyetlerini durdurduğunu açıklayan şirket ilanda 'İnsanları önemseyen şirket kültürü' ifadesi kullandı.

Kaynak: https://www.gazeteduvar.com.tr/iscile...
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Erzincan İliç’te meydana gelen maden faciasının ardından, siyanürlü toprak yığını (liç) altında kalan resmi açıklamaya göre 9 işçiyi arama çalışması devam ediyor.

Erzincan İliç’te meydana gelen maden faciasının ardından, siyanürlü toprak yığını (liç) altında kalan resmi açıklamaya göre 9 işçiyi arama çalışması devam ediyor.

Milyonlarca metreküplük liç yığınında çalışmalar devam ederken Anagold şirketi, yaklaşık 8 saat önce kalite kontrolcü, örnekleme gibi alanların da bulunduğu toplam 8 birimi için iş başvurusu almaya başladı. İlana şu ana kadar 12 kişi başvurdu.

Milyonlarca metreküplük liç yığınında çalışmalar devam ederken Anagold şirketi, yaklaşık 8 saat önce kalite kontrolcü, örnekleme gibi alanların da bulunduğu toplam 8 birimi için iş başvurusu almaya başladı. İlana şu ana kadar 12 kişi başvurdu.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre; Linkedln hesabından iş ilanı açan Anagold Madencilik A.Ş., liç alanındaki çökmenin ardından yaptığı açıklama ile bütün faaliyetlerin durdurulduğunu açıklamıştı.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre; Linkedln hesabından iş ilanı açan Anagold Madencilik A.Ş., liç alanındaki çökmenin ardından yaptığı açıklama ile bütün faaliyetlerin durdurulduğunu açıklamıştı.

"İnsanları önemseyen şirket kültürü" vurgusu yapılan ilanda şu ifadeler kullanıldı:

"İnsanları önemseyen şirket kültürü" vurgusu yapılan ilanda şu ifadeler kullanıldı:

'Dünya çapında hızla büyüyen altın madenciliği ve malzeme şirketimiz Anagold Madencilik için Maden Jeologu arıyoruz. Size şunları sağlayacağız:

- İnsanları önemseyen bir şirket kültürü

- Altın madeni sektöründe dünyanın en ayrıcalıklı tesislerinden birinde kariyer yapmak

- Hem kişisel hem de mesleki gelişim için mükemmel öğrenme deneyimi ve fırsatlar

- Şirket desteği konaklama ve diğer avantajlar/ayrıcalıklar

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