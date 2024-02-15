"İnsanları Önemseyen Şirket Kültürü!" 9 İşçiyi Arama Çalışmaları Sürerken Anagold Madencilik İş İlanı Verdi
"İnsanları Önemseyen Şirket Kültürü!" 9 İşçiyi Arama Çalışmaları Sürerken Anagold Madencilik İş İlanı Verdi
Kaynak: https://www.gazeteduvar.com.tr/iscile...
İliç’teki felaketin ardından 9 işçiyi arama çalışmaları sürerken Anagold Madencilik, LinkedIn üzerinden iş ilanı açtı. Faaliyetlerini durdurduğunu açıklayan şirket ilanda 'İnsanları önemseyen şirket kültürü' ifadesi kullandı.
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Erzincan İliç’te meydana gelen maden faciasının ardından, siyanürlü toprak yığını (liç) altında kalan resmi açıklamaya göre 9 işçiyi arama çalışması devam ediyor.
Milyonlarca metreküplük liç yığınında çalışmalar devam ederken Anagold şirketi, yaklaşık 8 saat önce kalite kontrolcü, örnekleme gibi alanların da bulunduğu toplam 8 birimi için iş başvurusu almaya başladı. İlana şu ana kadar 12 kişi başvurdu.
Gazete Duvar’da yer alan habere göre; Linkedln hesabından iş ilanı açan Anagold Madencilik A.Ş., liç alanındaki çökmenin ardından yaptığı açıklama ile bütün faaliyetlerin durdurulduğunu açıklamıştı.
"İnsanları önemseyen şirket kültürü" vurgusu yapılan ilanda şu ifadeler kullanıldı:
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