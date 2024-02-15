Kim Haklı? Anagold'un “Sorun Yok” Açıklamasını Eski Maden Çalışanı Yalanladı

DW Türkçe’de yer alan habere göre; Anagold'un eski bir maden çalışanı, 'Burası devlet tarafından yeterli seviyede kontrol edilmeyen bir maden. Olay bağıra bağıra geldi. Toprak kayması deniyor ya, öyle bir şey yok. O toprak değil, liç. Yani içinde cevher olan, ağır metal olan maden yığını, siyanürle kontamine. Bu zehirli toprak iki milyon metreküp sağa sola saçıldı minimumda. Ve yarısı kontrolsüz alanda. Şu anda yağışla yer altı sularına karışması yüzde 99 ihtimal' dedi.