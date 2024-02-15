Kim Haklı? Anagold'un “Sorun Yok” Açıklamasını Eski Maden Çalışanı Yalanladı
Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan kazanın üzerindeki sis perdesi devam ediyor. Madende siyanürle altın arayan Kanadalı şirket Anagold, son yaptığı açıklamada göçük meydana gelen alanda hiçbir zehirli toprağın olmadığını ifade etmişti. DW Türkçe’ye konuşan eski maden çalışanı ise şirketin yaptığı açıklamayı yalanladı ve yaşanan olayın toprak kayması olmadığını, zehirli toprağın depolandığı liç diye adalandırılan bölgede yaşandığını söyledi.
Erzincan’da altın madeninde yaşanan kazada 9 maden işçisi toprak altında kalmıştı. İki gündür yapılan çalışmalara rağmen maden işçilerine ulaşılamadı.
Uzmanlar, yaşananların büyük bir çevre felaketine dönüşebileceğini söylerken, madenin Kanadalı işletmecisi Anagold ise kaza sonrasında siyanürlü toprağın yayılmadığını ifade etti.
DW Türkçe’de yer alan habere göre; Anagold'un eski bir maden çalışanı, 'Burası devlet tarafından yeterli seviyede kontrol edilmeyen bir maden. Olay bağıra bağıra geldi. Toprak kayması deniyor ya, öyle bir şey yok. O toprak değil, liç. Yani içinde cevher olan, ağır metal olan maden yığını, siyanürle kontamine. Bu zehirli toprak iki milyon metreküp sağa sola saçıldı minimumda. Ve yarısı kontrolsüz alanda. Şu anda yağışla yer altı sularına karışması yüzde 99 ihtimal' dedi.