Erzincan’daki Maden Şirketinden İşçilere Mesaj: “Sakın Basınla Konuşmayın”

Sözcü’den Fırat Sıftık’ın haberine göre; Anagold şirketi tarafından işçilere mesaj atıldı ve basına konuşmamaları konusunda uyarıldı. Atılan mesajda, “Çevrimiçi e-posta veya kısa mesaj yoluyla spekülasyon yapmaktan kaçının ve şirket dışına bilgi veya video dağıtmayın” denildi. 15 senedir madenci olarak çalışan, işten atılma korkusu nedeniyle ismini paylaşmak istemeyen S.G. ise açıklamalarda bulundu.