Erzincan’daki Maden Şirketinden İşçilere Mesaj: “Sakın Basınla Konuşmayın”
Erzincan’daki Maden Şirketinden İşçilere Mesaj: “Sakın Basınla Konuşmayın”
Erzincan’ın İliç ilçesindeki bulunan altın madeninde yaşanan toprak kayması sonrasında işçiler göçük altında kalmıştı. Madencileri arama çalışmaları devam ederken, madeni işleten Anagold şirketinin SMS ile işçilere mesaj attığı ortaya çıktı. Şirket, işçilerin basına konuşmamaları için uyarmış.
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Erzincan’da siyanürle altın aranan madende dün akşam yaşanan toprak kayması sonrasında 9 işçi kaybolmuştu. Madencileri arama çalışmaları ekipler tarafından devam ediyor.
Yetkililer ve şirket, yaşanan toprak kayması sonrasında siyanürlü toprağın yayılmadığını iddia ediyor ancak konunun uzmanları büyük bir çevre felaketi yaşanabileceğini belirtiyor.
Madeni işleten Kanadalı Anagold şirketi ise işçilere sansür uyguluyor.
Sözcü’den Fırat Sıftık’ın haberine göre; Anagold şirketi tarafından işçilere mesaj atıldı ve basına konuşmamaları konusunda uyarıldı. Atılan mesajda, “Çevrimiçi e-posta veya kısa mesaj yoluyla spekülasyon yapmaktan kaçının ve şirket dışına bilgi veya video dağıtmayın” denildi. 15 senedir madenci olarak çalışan, işten atılma korkusu nedeniyle ismini paylaşmak istemeyen S.G. ise açıklamalarda bulundu.
“2018’e kadar normal ilerlerken 2018’den sonra bir daha malzeme yığıldı. Milyonlarca tondan bahsediyoruz. Oraya yığıldı, yığıldı sonunda da patladı işte. Kat dediğimiz bir sistem var. 23. kattan sonrasına yığılma yapmak çok riskli. Kayan yer 33 kat. Doğal olarak kaldırmadı. Her gün bu faciayı bekliyorduk.”
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“Bu maden sahası çoktan boşaltılmalıydı” diyen S.G., “15 yıldır burada çalışıyorum. Çalışma koşulları hep sıkıntıydı. Baskı var, tehdit var, mobbing var. Kimseyi konuşturmuyorlar. Köylülere de sürekli olarak baskı uyguluyorlardı. Kayıp olan, öldüğünü düşündüğümüz 9 arkadaşımızdan 5’i 20 bin civarında para alıyordu. Böyle riskli işte aldığımız para da bu yani. Öyle düşünün” dedi.
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