Erzincan'daki Felaketi Aylar Öncesinden Haber Veren Övgün Ahmet Ercan "Uyarmıştım" Dedi!
Erzincan'daki Felaketi Aylar Öncesinden Haber Veren Övgün Ahmet Ercan "Uyarmıştım" Dedi!
Kaynak: https://www.veryansintv.com/prof-ovgu...
Anagold Madencilik tarafından işletilen Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde toprak kayması meydana geldi. Yaşanan felaketin ardından Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın tehlikeyi aylar öncesinden haber verdiği ortaya çıktı.
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Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan ve Anagold Madencilik şirketi tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'nde bir toprak kayması meydana geldi.
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği maden sahasında bazı işçilerin kayan toprak altında kaldığı bildirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, duruma ilişkin yaptığı açıklamada "9 işçimize ulaşamıyoruz" ifadesini kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, toprak kayması hakkında İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve bu görev için 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini belirtti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin olarak bazı il AFAD ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.
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Yaşanan felaketin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın sözleri yeniden gündem oldu. Meğer bilim insanımız aylar öncesinden haber vermiş.
Prof. Övgün Ahmet Ercan, Kasım 2023'te heyelanın yerini gösterdiği video tekrar paylaşıldı.
Ercan, o videoyu alıntılayarak "Kasım ayında tehlikeyi belirtmiştim..." diye yazdı.
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İşte o video:
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